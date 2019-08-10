انفوجراف.. التأمين الصحي توضح أهداف تغيير المنظومة في مصر

أعلنت هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فى انفوجراف، عن أهداف تغيير المنظومة الصحية فى مصر للعمل فى شكل منظومة التأمين الجديدة.



وأشارت إلى أن منظومة التأمين الصحى الجديدة ستقدم الخدمات بجودة أفضل وبشكل مرضى للمواطنين فى وحدات طب الأسرة والمستشفيات.



وأضافت أن المنظومة الجديدة تتيح التنوع فى الخدمات المقدمة للمواطنين، واختيار الجهات المقدمة للخدمة الطبية واختيار ما يناسبهم منها.



وقالت إن المنظومة الجديدة تسهل إجراءات الحصول على الخدمة الطبية فى المستقبل، حيث ستتم بشكل الكتروني، كما أنها توفر تغطية شاملة لجميع أفراد الأسرة.



وتستقبل وحدات طب الاسرة المواطنين يوميًا للتسجيل فى المنظومة الجديدة من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءًا ماعدا يوم الجمعة، وذلك فى 22 وحدة سكنية بمحافظة بورسعيد.