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اقتصاد

مركز المعلومات: استقرار أسعار الدواجن اليوم

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:27 م
الدواجن
الدواجن
دعاء أبو العزم
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ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات بوقفة عرفات سجلت استقرار في الاسعار.

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 35 و45 جنيهًا، وكانت محافظة الجيزة الأقل سعرًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 24 إلى 35 جنيهًا، بينما كانت محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد، ما بين 29 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة المنوفية هي الأعلى سعرًا.

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