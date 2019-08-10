لأول مرة.. توصيل الغاز لـ 85 مدينة وقرية.. تعرف عليهم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بلغت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 4 ملايين وحدة سكنية خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2019 لافتًا إلى أنها أسهمت في زيادة اجمالى عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الغاز الطبيعى الى 10 مليون وحدة على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى الآن، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت من إطلاق مبادرة الوزارة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة التوصيل لوحداتهم السكنية والتي بدأ تطبيقها منذ يوليو 2018بالمدن والمناطق التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة بدون مقدم او فوائد وعلى مدى 6 سنوات.



وأضاف الوزير أن العام المالى الماضى شهد نتائج غير مسبوقة في معدلات التوصيل والتي بلغت مليون و230 الف وحدة سكنية خلال العام والتوصيل لأول مرة الى ما يزيد عن 75 مدينة وقرية ومنطقة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام نفسه مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.



وأكد أنه جار حاليًا تنفيذ خطة عمل طموحة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال العام المالى الحالى والتي تستهدف الانتهاء من توصيل مليون و200 الف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن الخطة تستهدف توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة الى أكثر من 85 مدينة ومنطقة بالمحافظات يطبق عليها مبادرة الوزارة للتقسيط الميسر، ويأتي من بين المدن والمناطق التي سيصلها الغاز لأول مرة كل من الحوامدية والبدرشين وابوالنمرس وكرداسة وبرطس والقيراطين بمحافظة الجيزة، ومنيا القمح وكفر صقر والابراهيمية وكفور نجم وههيا بمحافظة الشرقية، والغابة وعزبة المحطة بأبوحمص وزاوية كراكول بأبو المطامير وفزارة بالمحمودية ونكلا العنب بإيتاى البارود في محافظة البحيرة، والرياض والحامول في كفر الشيخ، والزرقا بدمياط، وبرما وحصة برما وصفط تراب ومحلة روح وشبرا النملة بمحافظة الغربية، وأجا والسنبلاوين والمعصرة بمحافظة الدقهلية، وتصفا وكفر تصفا وجمجرة القديمة بمحافظة القليوبية، ونقادة وأبوتشت والشعرانى وجزيرة مطيرة وجراجوس بمحافظة قنا، وإسنا وأرمنت والحبيل والزناقطة ومنشآة العمارى بمحافظة الأقصر.



يُشار الى أن قطاع البترول انتهى في شهر يوليه الماضى من اطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة في 8 مدن ومناطق بالمنيا والشرقية والجيزة حيث شملت مدينة ملوى بمحافظة المنيا وعرب ابوساعد بمحافظة الجيزة وقرى دهمشا بمركز مشتول السوق وصبيح والمهدية والزرزمون بههيا والقرين بمحافظة الشرقية.



وأكد وزير البترول على أهمية المتابعة المستمرة لكافة مشروعات توصيل الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية والتي تنفذها شركات قطاع البترول وشركات القطاع الخاص من أجل تذليل التحديات وإعطاء دفعات مستمرة للعمل ضمانًا لإستمرار تحقيق أعلى معدلات للتوصيل ومد الشبكات وتعديات خطوط الغاز مشيدا بمستوى وكفاءة فرق العمل بشركات توصيل الغاز الطبيعى والتي تمثل حجر الزاوية في تحقيق الخطة الطموحة للتوصيل.