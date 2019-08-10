الأهلي: 4 ملايين دولار لبيع أزارو



أعلن النادي الأهلي أن الموافقة على بيع المهاجم المغربي وليد أزارو نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تتوقف على العرض المادي، مؤكدًا أنهىىى لن يتم التفريط في أزارو بأقل من 4 ملايين دولار.



وأصبحت جماهير النادي غير راضية عن أداء أزارو بسبب إهداره للعديد من الفرص السهلة أمام المرمى، ويرى الجمهور أن الفريق يحتاج لمهاجم أقوى مع مروان محسن وصلاح محسن يقود خط هجوم الفريق الموسم المقبل.



وبدأت الإدارة والجهاز الفني تقتنع بوجهة نظر الجمهور وبدأت تسوق وليد أزارو من أجل بيعه بمبلغ كبير والتعاقد مع مهاجم إفريقي قوي خلال انتقالات الصيف الجارية.



يذكر أن تقارير قد أشارت إلى أن هناك اهتماما من نادي بوردو الفرنسي بضم اللاعب، ولكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن مع إدارة النادي الأهلي.