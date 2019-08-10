السيسي يتبادل التهاني مع الملوك والرؤساء والأمراء بمناسبة عيد الأضحى

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهاني مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأعرب الرئيس السيسي، في برقيته إلى زعماء العرب والمسلمين، عن أطيب تمنياته وأصدق تهانيه بهذه المناسبة المباركة.. داعيا الله- عز وجل- أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يلهم الجميع التوفيق والسداد لتحقيق كل ما تتطلع إليه الأمة العربية والإسلامية من رقي وازدهار.