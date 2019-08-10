تظاهر المئات أمام القنصلية العامة للهند ببريطانيا احتجاجًا على أزمة كشمير

تظاهر مئات من الباكستانيين والكشميريين، اليوم السبت، خارج القنصلية العامة للهند في مدينة برمينجهام بالمملكة المتحدة، ضد إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير الذي كانت قد أعلنته الهند الأسبوع الماضي.



وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية- عبر موقعها الإلكتروني- أن الصراع الهندي الباكستاني على كشمير يعد من أطول النزاعات الدولية، حيث بدأ قبل سبعين عامًا بعد إعلان استقلال الهند عن الاحتلال البريطاني، في حين لعبت الصين دورًا ثانويًا في بعض الأوقات.



وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قد صرح بأن بلاده تدرس اللجوء لمجلس الأمن الدولي بعد أن ألغت الهند وضعًا خاصًا كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير، قائلًا: إننا "سنقاتل من أجل ذلك في كل منتدى، ونفكر في كيفية إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".



يذكر أن الحكومة الهندية قد ألغت الأسبوع الماضى، الوضع الخاص بإقليم كشمير، في مسع لدمج منطقتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، في أكبر تحرك بشأن الإقليم المتنازع عليه الواقع في جبال الهيمالايا.