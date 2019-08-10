الجالية المصرية بالنمسا تهنئ السفير بحلول عيد الأضحى المبارك

بعث أبناء الجالية المصرية في مدينة ليوبن النمساوية، اليوم السبت، رسالة إلى سفير مصر في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية عمر عامر وإلى المستشار الثقافي والتعليمي الدكتور عمرو الإتربي، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.



ووجّه المركز الإسلامي الكبير في العاصمة النمساوية فيينا التهنئة إلى المسلمين بمناسبة الاحتفال بوقفة عرفات وحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا عيدًا مباركًا للجميع.



ومن جانب آخر..كشف معهد فيينا الدولي للدراسات السكانية، اليوم، عن ارتفاع عدد مسلمي النمسا ليسجل 700 ألف نسمة، وهو ما يمثل تضاعفًا في عدد المسلمين مقارنة مع عام 2000، مفسرًا هذا الارتفاع بموجات اللجوء والهجرة المتسعة خلال السنوات الأخيرة في المرتبة الأولى، ثم حالات الزواج بين النمساويين والمسلمين الوافدين في المرتبة التالية.