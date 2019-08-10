"أوكسيدنتال" تستحوذ على منافستها "أناداركو" مقابل 38 مليار دولار

وافق حاملو الأسهم في شركة "أناداركو بتروليوم" لإنتاج النفط والغاز‭‭ ‬‬بأغلبية ساحقة على بيع الشركة مقابل 38 مليار دولار لمنافستها "أوكسيدنتال بتروليوم"، لينهوا بذلك سباقا قصير الأجل وضع اثنتين من الشركات صاحبة الأسماء الرنانة في قطاع النفط في مواجهة ضد بعضهما بعضا.



ووفقا لـ "رويترز"، تفوقت "أوكسيدنتال" على "شيفرون" في السباق لتضع يدها على الجائزة التي تحمل قيمة كبيرة في صناعة النفط، وهي المساحة التي تمتلكها "أناداركو" في الحوض البرمي، أكبر حقل نفط صخري في الولايات المتحدة، التي تبلغ 250 ألف هكتار تقريبا.

وكان الإنتاج قليل التكلفة في ذلك الحوض قد أسهم في تحول الولايات المتحدة إلى أكبر منتج للنفط في العالم بطاقة إنتاجية تزيد على 12 مليون برميل يوميا.



وصوت حاملو الأسهم في "أناداركو" بتأييد من 99 في المائة من الأصوات لمصلحة الصفقة التي ستمنحهم 72.34 دولار لكل سهم استنادا إلى سعر الإغلاق الأربعاء الماضي لسهم "أوكسيدنتال".



وصوت المستثمرون بالموافقة أيضا على إجراء غير ملزم بنسبة 71 في المائة ضد انطواء الصفقة على مدفوعات لمسئولين تنفيذيين، ومن المقرر أن يتلقى أكبر ستة مسئولين تنفيذيين في "أناداركو" 300 مليون دولار في صورة مدفوعات.



وأشارت "أوكسيدنتال" على الفور بعد انتهاء التصويت إلى أنها أغلقت الصفقة وعينت مسئولين تنفيذيين جددا لإدارة شركة ويسترن ميدستريم بارتنرز التابعة لــ"أناداركو" والمسئولة عن أنشطة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي.