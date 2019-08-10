السبت 10 أغسطس 2019 الموافق 09 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

"أوكسيدنتال" تستحوذ على منافستها "أناداركو" مقابل 38 مليار دولار

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:09 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
وافق حاملو الأسهم في شركة "أناداركو بتروليوم" لإنتاج النفط والغاز‭‭ ‬‬بأغلبية ساحقة على بيع الشركة مقابل 38 مليار دولار لمنافستها "أوكسيدنتال بتروليوم"، لينهوا بذلك سباقا قصير الأجل وضع اثنتين من الشركات صاحبة الأسماء الرنانة في قطاع النفط في مواجهة ضد بعضهما بعضا.

ووفقا لـ "رويترز"، تفوقت "أوكسيدنتال" على "شيفرون" في السباق لتضع يدها على الجائزة التي تحمل قيمة كبيرة في صناعة النفط، وهي المساحة التي تمتلكها "أناداركو" في الحوض البرمي، أكبر حقل نفط صخري في الولايات المتحدة، التي تبلغ 250 ألف هكتار تقريبا.
وكان الإنتاج قليل التكلفة في ذلك الحوض قد أسهم في تحول الولايات المتحدة إلى أكبر منتج للنفط في العالم بطاقة إنتاجية تزيد على 12 مليون برميل يوميا.

وصوت حاملو الأسهم في "أناداركو" بتأييد من 99 في المائة من الأصوات لمصلحة الصفقة التي ستمنحهم 72.34 دولار لكل سهم استنادا إلى سعر الإغلاق الأربعاء الماضي لسهم "أوكسيدنتال".

وصوت المستثمرون بالموافقة أيضا على إجراء غير ملزم بنسبة 71 في المائة ضد انطواء الصفقة على مدفوعات لمسئولين تنفيذيين، ومن المقرر أن يتلقى أكبر ستة مسئولين تنفيذيين في "أناداركو" 300 مليون دولار في صورة مدفوعات.

وأشارت "أوكسيدنتال" على الفور بعد انتهاء التصويت إلى أنها أغلقت الصفقة وعينت مسئولين تنفيذيين جددا لإدارة شركة ويسترن ميدستريم بارتنرز التابعة لــ"أناداركو" والمسئولة عن أنشطة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين بطلائع حسم الإرهابية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تأخيرات الوجهين القبلي والبحري اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

منذ حوالي 14 ساعة

سائحون يهاجمون فندق في الغردقة.. ومسئولون يكشفون الأزمة

ads

الصور

image description

نجوم الفن والمجتمع بحفل جينيفر لوبيز في العلمين

image description

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب

image description

حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

image description

"في حميثرة سوف ترى".. الآلاف يتوافدون لحضور مولد "الشاذلي"

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

الأكثر قراءة

إحباط تهريب 2 مليون عبوة دواء مدعمة لدولة عربية بميناء الإسكندرية

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

سائحون يهاجمون فندق في الغردقة.. ومسئولون يكشفون الأزمة

تأخيرات الوجهين القبلي والبحري اليوم

ستوديو

شاهد.. حسين الجسمي يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة

تعرّف على أفضل الأدعية والأعمال المستحبة في يوم عرفة (فيديو)

بث مباشر.. الحجاج يقفون على عرفات لأداء الحج

عودة إصدار "مجلة المسرح" بعد توقف 4 سنوات

رياضة

مدرب برشلونة: سعيد باللاعبين المتواجدين بالفريق

فيليب لام: ممارسة الرياضة خلال روتين الحياة اليومية مهم للغاية

موراي يعود في سينسيناتي إلى منافسات الفردي بعد غياب أشهر

بيريسيتش في طريقه إلى بايرن ميونخ

الرئيس نيوز

المترو يراجع جداول التشغيل خلال عيد الأضحى

وصول 6 أفواج سياحية إلى مطار القاهرة الدولى لزيارة المعالم الأثرية

السعودية تحظر التدخين في أماكن العمل

"الوفاق" الليبية تعلن قبولها بالهدنة الإنسانية خلال أيام عيد الأضحى

منوعات

بكين تحتضن معرض الصين الدولي الثامن لخدمات كبار السن

تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته (فيديو)

التبول في منتصف الليل يسبب أمراض خطيرة

صفار البيض والفول الصويا يحاربان الخرف

كشكول

الأزهر: تسكين طلاب "سمر كورس" بالمدن الجامعية بشرط

التعليم: بدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد عقب انتهاء عيد الأضحى

بالصور.. جولة لتعريف الطلائع بالعيون المائية في سيوة

لن تتجاوز 20 جنيهاً.. تسعير المقررات الإلكترونية والكتاب الدراسي بجامعة أسيوط

إسلام سياسي

نكشف حقيقة مقتل الإرهابي المصري أبوالفتح الفرغلي مفتي الدم بسوريا

أنباء عن مقتل "أبوالفتح الفرغلي" الإرهابي المصري البارز في سوريا

ما حقيقة مقتل شقيق زعيم ميليشيا الحوثي؟

محنة رمي الجمرات


زيت وسكر

كيف تحتفل بعيد الأضحى دون مشاكل صحية؟

رئيس بعثة الحج يكشف حقيقة فيديو “التفويج”

“الإسكان” تطلب موظفين للعمل في هذه التخصصات

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 10 – 8 – 2019

مقالات الرأي
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
بسنت حسن
على مَنْ نطلق الرصاص؟
د.كريمة الحفناوى
قانون التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات
مؤمن المحمدي
روح الفؤاد
المزيد

الثقافة

"ولاد البلد" بحوض الرمال

"المساواة في الإسلام" على طاولة ثقافة المنوفية

محاضرات ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأضحى في الجيزة

ثقافة القليوبية تناقش كتاب "حول العالم للأطفال في اليونان"

صفحتنا ع الفيس بوك