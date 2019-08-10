بكين تحتضن معرض الصين الدولي الثامن لخدمات كبار السن

تستضيف مدينة بكين فعاليات معرض الصين الدولي الثامن لخدمات كبار السن، وذلك خلال الفترة ما بين 22 وحتى 24 أغسطس الجاري.



وسيطرح المعرض مشاريع تجريبية صينية تتعلق بالتعليم المهني في مجالات خدمات كبار السن، بهدف تعزيز بناء فريق مواهب للصناعة المذكورة.



وستشارك أكثر من 220 منظمة اجتماعية ومؤسسة وشركة من أكثر من 20 دولة ومنطقة في المعرض المذكور الذي سيشمل تسع مناطق للعرض.



كما سيعقد منتدى حول تنمية وتطوير صناعة خدمات كبار السن، و6 منتديات فرعية أخرى وستقام فعاليات المعرض في المركز الوطني الصيني للمؤتمرات.