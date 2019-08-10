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مصر

التنمية المحلية: ورش تدريبية بسقارة للناجحين في مسابقة المحليات

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:07 م
التنمية المحلية
التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تنظيم ورش تدريبية بمركز سقارة التابع للوزارة، لتأهيل الناجحين في مسابقة المحليات، قبل بدء توزيعهم على المحافظات.

وأضافت الوزارة، أنه بمجرد إعلان نتيجة المسابقة، سيتم بدء الدورات التدريبية للناجحين، لزيادة وعيهم على العمل بالمحليات.

يذكر أن عدد المتقدمين للإعلان بلغ حوالي ١١٨٣ شخصا، وبلغ إجمالي المستوفين ١١١٤، حيث تقدم للدرجة الممتازة ١٠١، كما تقدم للمدير العام ٧١٦، كما تقدم للدرجة العالية ٢٩٧ وعدد القيادات المطلوبة في الإعلان ٦٥.

وكان قد تم الانتهاء من إجراء اختبارات للمتقدمين في المسابقة بمعهد إعداد القادة التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى على المهارات السلوكية والقيادية واللغات والحاسب الآلي والمعلومات والثقافة العامة.

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