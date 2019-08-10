العراق ينفي إقصاء إكسون موبيل من مشروع نفطي عملاق

أعلن العراق، اليوم السبت، استمرار المفاوضات مع شركة إكسون موبيل الأمريكية لاستثمار مشروع نفط جنوب العراق المتكامل في محافظة البصرة.



وأكد بيان لوزارة النفط العراقية، أن عدم التوصل الى اتفاق أو إبرام عقد بين الطرفين لا يعني انتهاء المفاوضات أو إقصاء شركة إكسون موبيل من هذا المشروع.



أضاف البيان" لا صحة لما ورد من أنباء عن إبرام وزارة النفط أو شركة نفط البصرة عقود مع شركتي بريتش بتروليم (بى بى) البريطانية وإينى الإيطالية حول جزء من هذا المشروع".



وقالت: "إنها تنفي هذه الأنباء وترفض التلاعب بالمعلومات والحقائق من قبل بعض الصحفيين"، وفق البيان.



وأوضحت أن العقود مع شركتي (بي بي)، وإيني اقتصرت على تجهيز مواد لأنبوبين نفطيين بحريين لغرض تأهيلهما لضمان نقل النفط الخام وتصديره عبر منظومة التصدير الجنوبية.



وتابعت: "يأتي ذلك ضمن خطط الوزارة لزيادة الطاقة التخزينية والتصديرية التي تهدف الى تحقيق زيادة وانسيابية عالية في تدفق النفط الخام من الحقول النفطية، إلى منافذ التصدير واستقرارها، تنفيذًا لالتزاماتها وتعاقداتها مع الشركات العالمية بخلاف ضمان تحقيق الإيرادات المالية".