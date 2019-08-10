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اقتصاد

28.9 مليار ريال توزيعات نقدية لـ34 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:01 م
جريدة الدستور
وكالات
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بلغت قيمة التوزيعات النقدية لـ34 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 28.926 مليار ريال.

ووفقا للتقارير استند إلى إعلانات الشركات في موقع "تداول" حتى نهاية تداولات أمس الأول، بلغ متوسط عائد التوزيعات النقدية للشركات التي أعلنت توزيعات نقدية، البالغ عددها 34 شركة، نحو 1.97%، أما معدل التوزيعات للسوق كاملة فبلغ نحو 1.39 %.

وفيما يخص الشركات وتوزيعها بحسب الأعلى من حيث "العائد"، جاءت في الصدارة شركة "الغاز والتصنيع الأهلية" بعائد نسبته 4.33 %، تلتها "السعودية للخدمات الأرضية" 3.47 %، ثم "طيبة للاستثمار" 3.18 في المائة.

أما شركة "الخطوط السعودية للتموين"، فجاءت بعائد 3.10 %، و"المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي" 3%، ثم "أسمنت القصيم" بعائد قدره 2.90 %، و"أسمنت العربية" 2.88 %، و"شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات" (ينساب) 2.2.75 %.

وفي الترتيب التاسع حلت شركة "الرياض للتعمير" (التعمير) بـ2.68 %، والعاشر شركة "أسمنت الجنوبية" 2.54 %، والـ11 "أسمنت ينبع" 2.43 %، وفي الترتيب الـ12 "البنك السعودي الفرنسي" بـ2.41 %.

في حين حلت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) في المركز الـ13 بعائد 2.32 %، والمركز الـ14 "مصرف الراجحي" بعائد 2.15 %، وفي الترتيب الـ15 "الجوف الزراعية" بـ2.08 %.

أما في المركز الـ16 "سامبا" بـ2.02 %، والـ17 "البنك الأهلي" بـ1.98 %، والـ18 "جرير" بـ1.97 %، والـ19 "بنك الجزيرة" بـ 1.96 %، والترتيب الـ20 "البنك العربي" بـ1.93 %.

والترتيب الـ21 حل "بنك الرياض" بعائد 1.93 %، والـ22 "الاتصالات السعودية" بـ1.93 %، والـ23 "سابك" بـ1.92 %.

فيما جاء في المرتبة الـ24 "فتيحي" بـ1.78 %، ثم "سافكو" 1.73 %، و"أسلاك" 1.72 %، و"أسمنت أم القرى" 1.68 %، التي توزع لأول مرة توزيعات نقدية منذ إدراجها في سوق الأسهم السعودية.

فيما جاء عائد "إكسترا" بـ1.48 %، و"ساب" 1.47 %، و"ساكو" 1.47%، و"بنك البلاد" 1.47 %، و"أسمنت السعودية" 1.25 %، و"المملكة القابضة" 1.13 %، وآخرها شركة لجام للرياضة بـ 0.54 %.

أما من جهة الأعلى في قيمة التوزيعات النقدية، فجاءت "سابك" في المقدمة بنحو ستة مليار ريال "2.2 ريال لكل سهم". ثم "الاتصالات السعودية" أربعة مليارات ريال "2.2 ريال لكل سهم عن الربعين الأول والثاني من عام 2019".

فيما جاء "مصرف الراجحي" 3.75 مليار ريال "1.5 ريال لكل سهم"، و"البنك الأهلي" 3.3 مليار ريال "1.1 ريال للسهم" و"بنك الرياض" 1.56 مليار ريال "0.52 ريال لكل سهم".

بينما جاءت "سامبا" بـ1.440 مليار ريال "0.72 ريال للسهم"، و"البنك السعودي الفرنسي" 1.205 مليار ريال "ريال لكل سهم"، و"ينساب" 984.37 مليون ريال "1.75 ريال لكل سهم".

أما "البنك العربي" فجاء بنحو 750 مليون ريال "0.5 ريال لكل سهم"، ثم "سافكو" 625 مليون ريال "1.5 ريال لكل سهم".

وبلغت قيمة توزيعات "جرير" 396 مليون ريال "3.3 ريال للسهم عن الربعين الأول والثاني من عام 2019"، و"المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي" 337.5 مليون ريال "0.75 ريال لكل سهم"، و"بنك البلاد" 300 مليون ريال "0.4 ريال لكل سهم".

فيما بلغت لـ"المتقدمة" 275.51 مليون ريال "0.7 ريال عن الربع الأول 2019 و0.7 ريال عن الربع الثاني 2019"، و"بنك الجزيرة" 246 مليون ريال "0.3 ريال للسهم"، و"أسمنت السعودية" 229.5 مليون ريال "1.5 ريال للسهم".

كما بلغت توزيعات "التموين" بـ217.3 مليون ريال "2.65 ريال للسهم عن الربعين الأول والثاني من عام 2019"، و"السعودية للخدمات الأرضية" 188 مليون ريال "ريال للسهم"، و"أسمنت الجنوبية" 175 مليون ريال "1.25 ريال للسهم".

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