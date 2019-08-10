محلية البرلمان: لجنة استرداد أملاك الدولة تحارب للقضاء على التعديات

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع مع الحكومة آخر مستجدات ملف تقنين أملاك الدولة، خاصة بعد إقرار قانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أملاك الدولة، ومعرفة مجمل عمليات التقنين والعوائق التي تقف أمام اللجنة المشكلة للنظر في المخالفات والتعديات.



وأوضح الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ما زال هناك تعديات في المحافظات النائية رغم إعلان فتح باب الحكومة أمام راغبي التقنين لتسوية تلك المخالفات.



وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لاسترداد أملاك الدولة جاهدة في العمل على شقين الأول هو محاربة المخالفات الجديدة التي تظهر، وفي الوقت نفسه التعامل مع المخالفات القديمة والتي تم تقديم طلب للتقنين والتصالح فيها.