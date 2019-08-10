سقوط مسجل خطر تخصص في سرقة الدراجات النارية بالزيتون

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط عاطل، 31 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.



وبالكشف على المتهم تبين أنه سبق اتهامه في 6 قضايا آخرهم "سرقة وسائل نقل" حال شروعه في سرقة دراجة نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكاب حادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط الدراجة الثانية المستولى عليها بمنطقة سكنه، وباستدعاء المجني عليه الأخير تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة.



بالعرض على اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير محضر للمتهم وإحالته للنيابه العامة لتتولى التحقيق.