فيليب لام: ممارسة الرياضة خلال روتين الحياة اليومية مهم للغاية

قال فيليب لام، القائد السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، إن ممارسة الرياضة البدنية خلال روتين الحياة اليومية مهم للغاية، مشيرا إلى وجود طرق للحفاظ على اللياقة البدنية خلال الروتين اليومي.



وخلال وجوده في حفل بمناسبة الذكرى السبعين لإنشاء شركة أديداس للمستلزمات الرياضية، قال لام، 35 عاما، الحائز مع منتخب بلاده على بطولة كأس العالم في البرازيل 2014 إن من الممكن، على سبيل المثال، التخلي عن وسيلة المواصلات في آخر محطة والسير على الأقدام واستنشاق الهواء المنعش.



وأضاف لام مساء أمس الجمعة، أن من الممكن أيضا "التخلي في بعض المرات عن المصعد وصعود السلم".



وأكد مدافع نادي بايرن ميونخ السابق أهمية التغذية، واختتم كلامه بأن الحفاظ على اللياقة لا يتطلب تخصيص ساعات طويلة للتدريب، بل من الممكن تنفيذ برنامج تدريب صغير خلال الروتين اليومي للحياة.