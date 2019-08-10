تداول 46 شاحنة و153 سيارة بميناء نويبع البحرى

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 40 شاحنة و153 سيارة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وسينا، وعلى متنهما 16 شاحنة و90 سيارة.



وحسب بيان رسمي صادر عن موانئ البحر الأحمر، شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى: آيلة، وسينا، وبريدج، وعلى متنها 16 شاحنة و53 سيارة.



ووفقًا لما جاء في البيان، غادرت السفينتان آيلة وسينا وعلى متنهما 14 شاحنة و10 سيارات، وتواصل موانئ البحر الأحمر العمل في كل الموانئ التابعة لها طوال أيام عيد الأضحى المبارك مع تكثيف وجود العمال داخل الموانئ لسد كافة حاجة العمل.