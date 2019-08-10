السبت 10 أغسطس 2019 الموافق 09 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الجامعة العربية: الأقصى فى خطر حقيقي

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:57 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
أكد الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة، الدكتور سعيد أبوعلي، أن التخطيط والاستعدادات الإسرائيلية الجارية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك تشكل تهديدًا حقيقيًا للحرم القدسي، وتحتم ضرورة اتخاذ مواقف عربية وإسلامية ودولية أشد حزمًا وصلابة لمجابهة خطورة الموقف والتهديد الإسرائيلى الوشيك والمتمثل فى قرار واستعداد الجماعات المتطرفة والمستوطنين اقتحام باحات الحرم وتدنيس الأقصى يوم غد الأحد، والذي يصادف أول أيام الأضحى المبارك بحماية الشرطة وجيش الاحتلال بذريعة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وقال الدكتور أبوعلي، في تصريح له، اليوم السبت، إنه في ظل ما يتعرض له الحرم القدسي من تهديدات في الأيام الاخيرة وما تتعرض له القدس من استيطان وتهويد متواصل ومكثف، وآخره كانا دعوة المستوطنين لاقتحام الأقصى أول أيام العيد، مشيرًا إلى أن هذا التحدي الصعب لمشاعر المسلمين في المكان والزمان والعدوان على حقوقهم ومقدساتهم، وفِي مقدمتهم الشعب الفلسطيني وأبناء الأمة العربية كافة يمثل تحديًا لإرادة المجتمع الدولي بأسره، وانتهاكًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لمنعه والتصدي له.

وأضاف: أن الجامعة العربية تدين بشدة هذه الممارسات الإسرائيلية والعدوانية المستهترة بالقانون والقيم الإنسانية، مشيرا إلى أن تلك الممارسات المعبرة عن الإرهاب الرسمي المنظم والتي لا شك في كونها جرائم تتطلب المساءلة، محذرًا من تداعيات هذه السياسة والممارسات الإسرائيلية خاصة التي تستهدف القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة وإشعالها بفتيل الحرب الدينية.

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسئولياته إزاء هذا التهديد المستمر والمتصاعد وما يتركه هذا الاستخفاف الإسرائيلي لمبادئ القانون الدولي وهذا الصلف والتحدي لإرادة المجتمع الدولي من نتائج.

وعبرت الأمانة العامة للجامعة العربية عن اعتزازها بنضال وصمود المقدسيين والفلسطينيين في دفاعهم البطولي عن القدس والمقدسات، مؤكدة على استمرار الدعم العربي لهذا الصمود.

وأدان الأمين العام المساعد، زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رام الله، وذلك لتأسيس 650 وحدة استيطانية جديدة وليضع بنفسه حجر الأساس لإنشاء الوحدات الاستيطانية الجديدة؛ وذلك استمرارًا لمنهج تقويض السلطة وحل الدولتين وكل فرص وإمكانات تحقيق السلام.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تأخيرات الوجهين القبلي والبحري اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في ثلاث سنوات

منذ يوم

تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين بطلائع حسم الإرهابية

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر.. مراسم تغيير كسوة الكعبة بالمسجد الحرام

ads

الصور

image description

نجوم الفن والمجتمع بحفل جينيفر لوبيز في العلمين

image description

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب

image description

حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

image description

"في حميثرة سوف ترى".. الآلاف يتوافدون لحضور مولد "الشاذلي"

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

الأكثر قراءة

إحباط تهريب 2 مليون عبوة دواء مدعمة لدولة عربية بميناء الإسكندرية

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

سائحون يهاجمون فندق في الغردقة.. ومسئولون يكشفون الأزمة

تأخيرات الوجهين القبلي والبحري اليوم

ستوديو

شاهد.. حسين الجسمي يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة

تعرّف على أفضل الأدعية والأعمال المستحبة في يوم عرفة (فيديو)

بث مباشر.. الحجاج يقفون على عرفات لأداء الحج

عودة إصدار "مجلة المسرح" بعد توقف 4 سنوات

رياضة

مدرب برشلونة: سعيد باللاعبين المتواجدين بالفريق

فيليب لام: ممارسة الرياضة خلال روتين الحياة اليومية مهم للغاية

موراي يعود في سينسيناتي إلى منافسات الفردي بعد غياب أشهر

بيريسيتش في طريقه إلى بايرن ميونخ

الرئيس نيوز

المترو يراجع جداول التشغيل خلال عيد الأضحى

وصول 6 أفواج سياحية إلى مطار القاهرة الدولى لزيارة المعالم الأثرية

السعودية تحظر التدخين في أماكن العمل

"الوفاق" الليبية تعلن قبولها بالهدنة الإنسانية خلال أيام عيد الأضحى

منوعات

بكين تحتضن معرض الصين الدولي الثامن لخدمات كبار السن

تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته (فيديو)

التبول في منتصف الليل يسبب أمراض خطيرة

صفار البيض والفول الصويا يحاربان الخرف

كشكول

الأزهر: تسكين طلاب "سمر كورس" بالمدن الجامعية بشرط

التعليم: بدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد عقب انتهاء عيد الأضحى

بالصور.. جولة لتعريف الطلائع بالعيون المائية في سيوة

لن تتجاوز 20 جنيهاً.. تسعير المقررات الإلكترونية والكتاب الدراسي بجامعة أسيوط

إسلام سياسي

نكشف حقيقة مقتل الإرهابي المصري أبوالفتح الفرغلي مفتي الدم بسوريا

أنباء عن مقتل "أبوالفتح الفرغلي" الإرهابي المصري البارز في سوريا

ما حقيقة مقتل شقيق زعيم ميليشيا الحوثي؟

محنة رمي الجمرات


زيت وسكر

كيف تحتفل بعيد الأضحى دون مشاكل صحية؟

رئيس بعثة الحج يكشف حقيقة فيديو “التفويج”

“الإسكان” تطلب موظفين للعمل في هذه التخصصات

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 10 – 8 – 2019

مقالات الرأي
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
بسنت حسن
على مَنْ نطلق الرصاص؟
د.كريمة الحفناوى
قانون التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات
مؤمن المحمدي
روح الفؤاد
المزيد

الثقافة

"ولاد البلد" بحوض الرمال

"المساواة في الإسلام" على طاولة ثقافة المنوفية

محاضرات ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأضحى في الجيزة

ثقافة القليوبية تناقش كتاب "حول العالم للأطفال في اليونان"

صفحتنا ع الفيس بوك