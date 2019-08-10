ضبط 5156 مخالفة و54 حالة قيادة تحت تأثير المخدر خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة من ضبط 5156 مخالفة مرورية متنوعة و54 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور، وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.



وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية عن ضبط 5156 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2073 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.



كما وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 54 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.