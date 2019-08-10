السبت 10 أغسطس 2019 الموافق 09 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

السلطات الألمانية تجري أكثر 100 تحقيق في تعليقات كراهية

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:54 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
تجري السلطات في ولاية هيسن الألمانية تحقيقات في أكثر من 100 حالة تتعلق بتعليقات كراهية ذات صلة بعملية اغتيال المسؤول الحكومي في مدينة كاسل الألمانية، فالتر لوبكه، على يد مشتبه به ينتمي إلى اليمين المتطرف.

وقال متحدث باسم المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في مدينة فيسبادن إن عدد تعليقات الكراهية على الإنترنت التي يُجرى التحقيق فيها في هذا الإطار تقدر بفئة قليلة من المئات ولم يذكر المتحدث عددا محددا.

ويتولى التحقيق في هذه التعليقات، التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالواقعة، لجنة خاصة لدى المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية.

وبحسب بيانات المكتب، فإن تعليقات الكراهية التي ليست لها صلة بالواقعة، تختص في التحقيق فيها مراكز الشرطة المحلية.

وتتراوح الاتهامات المحتملة في إطار هذه التحقيقات بين الإهانة والتهديد وإثارة الفتن والتحريض العلني على ارتكاب جرائم.

وعقب الفحص الأولي للمكتب، تذهب الحالات إلى مكاتب الادعاء العام المختصة.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام في مدينة كاسل: "عُرضت حتى الآن أربع قضايا على المدعي العام في كاسل، وهي ثلاث قضايا ضد أشخاص مجهولي الهوية وقضية ضد شخص مشتبه في قيامه بالتحريض، ولا يزال يتعين التحقق من هويته".

وتشتبه السلطات في أن اليميني المتطرف شتيفان إي. قتل لوبكه في يوليو الماضي برصاصة في الرأس، ويقبع المشتبه به قيد الحبس الاحتياطي حاليا ويرجح الادعاء العام وجود دوافع يمينية متطرفة وراء الجريمة.

وكان شتيفان إي 45 عاما اعترف في بادئ الأمر بارتكاب الجريمة، إلا أنه سحب اعترافه بعد ذلك.

وعقب وقوع الجريمة، ظهرت العديد من تعليقات الكراهية ذات الصلة بمقتل لوبكه على الإنترنت، ويُرجح أنها من التيار اليميني المتطرف.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

استشهاد حالة جديدة من مصابى حادث معهد الأورام

منذ 41 دقيقة

محامٍ يكشف كذب الإخوان حول الاختفاء القسرى للشيخ محمود شعبان

منذ حوالي 14 ساعة

الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في ثلاث سنوات

منذ حوالي 19 ساعة

أهالي قرية منفذ تفجير "معهد الأورام": متشدد من عائلة إخوانية.. وشارك في فعاليات الجماعة بعد 2013

ads

الصور

image description

نجوم الفن والمجتمع بحفل جينيفر لوبيز في العلمين

image description

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب

image description

حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

image description

"في حميثرة سوف ترى".. الآلاف يتوافدون لحضور مولد "الشاذلي"

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

الأكثر قراءة

إحباط تهريب 2 مليون عبوة دواء مدعمة لدولة عربية بميناء الإسكندرية

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

سائحون يهاجمون فندق في الغردقة.. ومسئولون يكشفون الأزمة

تأخيرات الوجهين القبلي والبحري اليوم

ستوديو

شاهد.. حسين الجسمي يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة

تعرّف على أفضل الأدعية والأعمال المستحبة في يوم عرفة (فيديو)

بث مباشر.. الحجاج يقفون على عرفات لأداء الحج

عودة إصدار "مجلة المسرح" بعد توقف 4 سنوات

رياضة

مدرب برشلونة: سعيد باللاعبين المتواجدين بالفريق

فيليب لام: ممارسة الرياضة خلال روتين الحياة اليومية مهم للغاية

موراي يعود في سينسيناتي إلى منافسات الفردي بعد غياب أشهر

بيريسيتش في طريقه إلى بايرن ميونخ

الرئيس نيوز

المترو يراجع جداول التشغيل خلال عيد الأضحى

وصول 6 أفواج سياحية إلى مطار القاهرة الدولى لزيارة المعالم الأثرية

السعودية تحظر التدخين في أماكن العمل

"الوفاق" الليبية تعلن قبولها بالهدنة الإنسانية خلال أيام عيد الأضحى

منوعات

بكين تحتضن معرض الصين الدولي الثامن لخدمات كبار السن

تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته (فيديو)

التبول في منتصف الليل يسبب أمراض خطيرة

صفار البيض والفول الصويا يحاربان الخرف

كشكول

الأزهر: تسكين طلاب "سمر كورس" بالمدن الجامعية بشرط

التعليم: بدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد عقب انتهاء عيد الأضحى

بالصور.. جولة لتعريف الطلائع بالعيون المائية في سيوة

لن تتجاوز 20 جنيهاً.. تسعير المقررات الإلكترونية والكتاب الدراسي بجامعة أسيوط

إسلام سياسي

نكشف حقيقة مقتل الإرهابي المصري أبوالفتح الفرغلي مفتي الدم بسوريا

أنباء عن مقتل "أبوالفتح الفرغلي" الإرهابي المصري البارز في سوريا

ما حقيقة مقتل شقيق زعيم ميليشيا الحوثي؟

محنة رمي الجمرات


زيت وسكر

كيف تحتفل بعيد الأضحى دون مشاكل صحية؟

رئيس بعثة الحج يكشف حقيقة فيديو “التفويج”

“الإسكان” تطلب موظفين للعمل في هذه التخصصات

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 10 – 8 – 2019

مقالات الرأي
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
بسنت حسن
على مَنْ نطلق الرصاص؟
د.كريمة الحفناوى
قانون التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات
مؤمن المحمدي
روح الفؤاد
المزيد

الثقافة

"ولاد البلد" بحوض الرمال

"المساواة في الإسلام" على طاولة ثقافة المنوفية

محاضرات ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأضحى في الجيزة

ثقافة القليوبية تناقش كتاب "حول العالم للأطفال في اليونان"

صفحتنا ع الفيس بوك