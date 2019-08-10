تنطلق من ماسبيرو.. مقترح بتدشين قناة مخصصة للطفل

يعكف النائب محمد شعبان، عضو مجلس النواب، على إعداد تعديلات جديدة على قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008.



وأشار شعبان، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن التعديل يطالب بإنشاء قناة مصرية تنطلق من مبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو، خاصة بالطفل، يتم التقديم من خلالها كل ما يحتاجه الطفل من سلوكيات وتعليم وصحة وثقافة، بجانب الاستعانة بعض الشخصيات العامة يتم التعاقد معها من النجوم ولاعب الكرة المصرية، لتقديم برامج ومحاور هذه الشريحة التي ستسهل على المجتمع الكثير عن كبر هؤلاء الأطفال.



وأوضح أن تنشئة الطفل المصري اختلف في العصر الحالي، وأصبح الطفل يكتسب قيمه وعاداته وسلوكياته من الغرب وليس من المجتمع بأعرافه المصرية المختلطة بالنزعة الدينية والمجتمعية والثقافية والحضارية المصرية الأصيلة.