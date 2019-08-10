ضبط عاطل تخصص في سرقة وحدات التكييف الخارجية من الشقق بمصر القديمة

تمكن رجال مباحث مصر القديمة من ضبط عاطل تخصص في سرقة وحدات التكييف الخارجية من الشقق السكنية.



كانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من موظف، 29 سنة، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة وحدة التكييف الخارجية الخاصة بالشقة سكنه.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل، 33 سنة، مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه في قضية شروع في سرقة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب حادث سرقة آخر بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات.