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مصر

التعليم العالي: 65 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:49 ص
جريدة الدستور
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قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، اليوم السبت، إن 65 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

وأضاف عطا أن الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الثلاثاء 20 أغسطس الجاري.. لافتا إلى أن التحويلات ستكون في حدود النسبة المقررة 10%، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن.. موضحا أن الشروط تتمثل في أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

وبين أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، وأنه بالنسبة للكليات التي يشترط فيها اجتياز القدرات، فلا بد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطلاب في شهادة الثانوية العامة.

وتابع المشرف العام على التنسيق قائلا، إنه فيما يخص التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة فإنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع، ولا توجد تحويلات ورقية.

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