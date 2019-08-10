محامٍ يكشف كذب الإخوان حول الاختفاء القسرى للشيخ محمود شعبان

تداول عدد من الصفحات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، منشورات تفيد باختفاء المتهم الدكتور محمود شعبان، أستاذ علم البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر.



وتداولت بعض المواقع الإخبارية التابعة للجماعة تلك الأخبار بتعرُّض الشيخ محمود شعبان للاختفاء القسري من داخل سجن استقبال طرة، واقتياده لجهة غير معلومة، منذ يوم ٣ أغسطس الجاري عقب خروجه للزيارة.



وكشف محامي محمود شعبان في تدوينة له على فيسبوك كذب وتضليل بعض العناصر الإخوانية حول الاختفاء القسري، قائلًا: "للحق فقط الدكتور محمود شعبان غير مختف قسريًا كما يشاع، وما زال قيد الحبس الاحتياطي بسجن طرة، وقد حضر أول أمس الخميس جلسة التجديد بنيابة أمن الدولة".



يذكر أن شعبان متهم في عدد من القضايا باتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي والحقوق والحريات.

