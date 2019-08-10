3 عاطلين وراء سرقة 230 ألف جنيه من شاب خليجي بالإسكندرية

كشفت مباحث الإسكندرية غموض سرقة خليجي، حيث تبين أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، واستوليا منه علي مبلغ 230 ألف جنيه ومتعلقاته الشخصية.



تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، 26 سنة، مُقيم بمنطقة ميامي دائرة القسم، وأنه حال تواجده بمنطقة ميامي بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصان مجهولان يستقلان سيارة ملاكي باستيقافه والاستيلاء منه على مبلغ 230 ألف جنيه، هاتفه المحمول، فيزا كارت وهربا.



تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص سبق اتهام أحدهم في 4 قضايا "أقراص مخدرة، ضرب، إحداث إصابة".



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 2 منهم وبحوزتهما مبلغ 49،100 جنيه - الهاتف المحمول- كارت الفيزا "المستولى عليهما"، وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضاف أحدهم بإنفاقه باقي المبلغ المستولى عليه في سداد ديونه، جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.