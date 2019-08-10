السبت 10 أغسطس 2019 الموافق 09 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

حوادث

3 عاطلين وراء سرقة 230 ألف جنيه من شاب خليجي بالإسكندرية

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:47 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي- ندى حمدي
طباعة
ads
كشفت مباحث الإسكندرية غموض سرقة خليجي، حيث تبين أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، واستوليا منه علي مبلغ 230 ألف جنيه ومتعلقاته الشخصية.

تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، 26 سنة، مُقيم بمنطقة ميامي دائرة القسم، وأنه حال تواجده بمنطقة ميامي بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصان مجهولان يستقلان سيارة ملاكي باستيقافه والاستيلاء منه على مبلغ 230 ألف جنيه، هاتفه المحمول، فيزا كارت وهربا.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص سبق اتهام أحدهم في 4 قضايا "أقراص مخدرة، ضرب، إحداث إصابة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 2 منهم وبحوزتهما مبلغ 49،100 جنيه - الهاتف المحمول- كارت الفيزا "المستولى عليهما"، وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضاف أحدهم بإنفاقه باقي المبلغ المستولى عليه في سداد ديونه، جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

التبول في منتصف الليل يسبب أمراض خطيرة

منذ حوالي 20 ساعة

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

منذ يوم

تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين بطلائع حسم الإرهابية

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر.. مراسم تغيير كسوة الكعبة بالمسجد الحرام

ads

الصور

image description

نجوم الفن والمجتمع بحفل جينيفر لوبيز في العلمين

image description

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب

image description

حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

image description

"في حميثرة سوف ترى".. الآلاف يتوافدون لحضور مولد "الشاذلي"

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

الأكثر قراءة

إحباط تهريب 2 مليون عبوة دواء مدعمة لدولة عربية بميناء الإسكندرية

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

سائحون يهاجمون فندق في الغردقة.. ومسئولون يكشفون الأزمة

تأخيرات الوجهين القبلي والبحري اليوم

ستوديو

شاهد.. حسين الجسمي يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة

تعرّف على أفضل الأدعية والأعمال المستحبة في يوم عرفة (فيديو)

بث مباشر.. الحجاج يقفون على عرفات لأداء الحج

عودة إصدار "مجلة المسرح" بعد توقف 4 سنوات

رياضة

مدرب برشلونة: سعيد باللاعبين المتواجدين بالفريق

فيليب لام: ممارسة الرياضة خلال روتين الحياة اليومية مهم للغاية

موراي يعود في سينسيناتي إلى منافسات الفردي بعد غياب أشهر

بيريسيتش في طريقه إلى بايرن ميونخ

الرئيس نيوز

المترو يراجع جداول التشغيل خلال عيد الأضحى

وصول 6 أفواج سياحية إلى مطار القاهرة الدولى لزيارة المعالم الأثرية

السعودية تحظر التدخين في أماكن العمل

"الوفاق" الليبية تعلن قبولها بالهدنة الإنسانية خلال أيام عيد الأضحى

منوعات

بكين تحتضن معرض الصين الدولي الثامن لخدمات كبار السن

تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته (فيديو)

التبول في منتصف الليل يسبب أمراض خطيرة

صفار البيض والفول الصويا يحاربان الخرف

كشكول

الأزهر: تسكين طلاب "سمر كورس" بالمدن الجامعية بشرط

التعليم: بدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد عقب انتهاء عيد الأضحى

بالصور.. جولة لتعريف الطلائع بالعيون المائية في سيوة

لن تتجاوز 20 جنيهاً.. تسعير المقررات الإلكترونية والكتاب الدراسي بجامعة أسيوط

إسلام سياسي

نكشف حقيقة مقتل الإرهابي المصري أبوالفتح الفرغلي مفتي الدم بسوريا

أنباء عن مقتل "أبوالفتح الفرغلي" الإرهابي المصري البارز في سوريا

ما حقيقة مقتل شقيق زعيم ميليشيا الحوثي؟

محنة رمي الجمرات


زيت وسكر

كيف تحتفل بعيد الأضحى دون مشاكل صحية؟

رئيس بعثة الحج يكشف حقيقة فيديو “التفويج”

“الإسكان” تطلب موظفين للعمل في هذه التخصصات

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 10 – 8 – 2019

مقالات الرأي
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
بسنت حسن
على مَنْ نطلق الرصاص؟
د.كريمة الحفناوى
قانون التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات
مؤمن المحمدي
روح الفؤاد
المزيد

الثقافة

"ولاد البلد" بحوض الرمال

"المساواة في الإسلام" على طاولة ثقافة المنوفية

محاضرات ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأضحى في الجيزة

ثقافة القليوبية تناقش كتاب "حول العالم للأطفال في اليونان"

صفحتنا ع الفيس بوك