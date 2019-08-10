قانون تقنين التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يصل "النواب" الانعقاد المقبل

أعلن الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، انتهاءه من إعداد مشروع قانون تقنين نقل الأعضاء البشرية من المتوفيين، وسيتقدم به بدور الانعقاد المقبل.



ولفت إلى أن الهدف من المشروع إتاحة التبرع بالأعضاء ما دامت ستفيد شخص أخر وستُحيه من جديد، وستكون بمثابة صدقة جارية للمتوفي، ولضمان القضاء على عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية.



وأوضح حمروش، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن القانون ينص في الأساس على تقنين التبرع بحيث تضمن عملية أخذ عضو من أعضاء الجسد بموافقة كتابية من أهل المتوفي بناءً على وصية يتركها المريض قبل وفاته.



وأضاف أمين سر اللجنة، أن التشريع ستتم مناقشته في عدد من اللجان النوعية المشتركة على رأسهم لجنة الصحة، ولجنة الشئون الدينية، واللجنة التشريعية، مشيرا إلى أن القانون سينظم عملية التبرع بالأعضاء، ما دام هناك قواعد وآليات لهذا التبرع، مما يعمل على تقليل ومكافحة مافيا سرقة الأعضاء البشرية.