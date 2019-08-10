تعديلات برلمانية جديدة على قانون تنظيم الشهر العقاري

أعلن النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدمه بتعديلات جديدة على قانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، مشيرا إلى أن المكاتب الحالية أصبح بها العديد من القصور مما يعطل في النهاية حركة المواطنين، وصعوبة إنهاء الإجراءات اللازمة، الأمر الذي دفعه للتفكير في حل جديد لتقليل الزحام والضغط على مكاتب الشهر العقاري.



وكشف البطيخي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التعديلات الجديدة تسمح بإنشاء مكاتب للشهر العقاري جديدة من خلال السماح بانتداب موظفين من جهات أخرى للعمل بالشهر العقاري بعد استيفاء الشروط وحلف اليمين وتدريبهم على العمل، والتوسع في المكاتب ولا يشترط أن تكون جميعها تابعة للحكومة، فمن الممكن إشراك القطاع الخاص بفتح مكاتب ولكن في النهاية التباعية الأخيرة تكون لوزارة العدل.



وأوضح أن هذه المكاتب خاضعة لمراقبة وإشراف وزارة العدل، وستكون ملزمة بتقديم تقارير دورية للوزارة عن الأداء، وسيكون هناك جزء من المقابل المادي لتقديم الخدمات سيذهب لخزانة الدولة.



ولفت "الهدف من القانون تسهيل تقديم الخدمة التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا نتيجة التباطؤ وضعف الحالة التي توجد عليها هذه المكاتب الحالية".



ومنح التشريع الجديد لهذه المكاتب الجديدة خاصة صحة التوقيع في القضايا التي تشغل حيز كبير من شغل القضاة والمحاكم، لتقليل الزحام المتواجد أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقاري.



وأضاف أن هذا التشريع سيمنح فرصة جيدة وسريعة لوزارة العدل للموافقة على فتح مكاتب شهر عقاري أخرى تعمل على فتح فرص عمل كثيرة للشباب، مشيرا إلى أن العديد من الموظفين العاملين بالدولة في بعض القطاعات يعملون لمدة نصف ساعة في اليوم، وباقي اليوم يتم إهداره وحال المواطنين يتم وقفه لليوم التالي.