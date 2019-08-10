بالفيديو.. أمين الريان يطرح برومو كليب "شوفي حياتك"

طرح الفنان أمين الريان برومو أحدث كليباته الغنائية بعنوان "شوفي حياتك" على قناته على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى صفحة الشركة المنتجة على الفيس بوك.



أغنية شوفي حياتك هي نوع جديد من الاغاني التي يؤديها "امين" باللهجة المصرية واللهجة المغربية، وهي كلمات وألحان وليد العطار، توزيع موسيقي مونتي، هندسة صوتية محمد جودة – ستوديو التكامل- والكليب انتاج شركة الرحيل للإنتاج الفني للمنتج أمين الريان، المشرف العام على الإنتاج مصطفى أمين، مدير انتاج سامح الضبع، مونتاج كريم نور، مدير تصوير رامي عادل، ومن إخراج محمد مصطفى بكري.



وتقول كلماتها: حياتي وانت ماتستهليش.. انا كانت امنيتي سمعيني وماتدريش.. انا كنت معاكي مكسور الخاطر.. خدني ليكي حبك وحنانك.. اي كلمة كنت بقولهالك قلبي بيبدئها.. جو تيم جو تيم.. ماغديش تسمعيها.. سيري لقدام.. قلّبي لمين تقوليها عيشي حياتك.. ابعدي عن حياتي.. جمعي كلماتك.. شوفي لمين تعطيها



وقد أعرب المخرج محمد مصطفى بكري عن سعادته بالتعامل مع المنتج والفنان أمين الريان في هذا الكليب والذي تم استخدام احدث المعدات الفنية به ليظهر بشكل عالمي.



وأضاف أن قصة الكليب تدور حول "امين" الذي يقرر أن يترك حبيبته لتعيش حياتها كيفما تشاء ويعدها أنها ستندم على تركه لها ويشعل في نفسها الغيرة من خلال هيرو الكليب جوليا محمد



الجدير بالذكر انه من المقرر عرض الكليب على جميع قنوات الموسيقى المصرية والمغربية بعد اجازة عيد الاضحى المبارك