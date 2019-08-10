مداهمة 5 مصانع لإنتاج زيوت الطعام والمخللات والصابون المغشوش

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية عدة حملات بالاشتراك مع لجان فنية من وزارتي (الزراعة - البيئة) للمرور وبالتفتيش على المصانع الكائنة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، للتأكد من توافر اشتراطات التراخيص وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وأسفرت جهود الحملات عن ضبط مسئولي 5 مصانع "بدون ترخيص" منهم مصنعين لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام المغشوشة – مصنع لإنتاج وتعبئة صابون الغسيل المغشوش – مصنع لتعبئة أدخنة المعسل المغشوش ومصنع لإنتاج وتعبئة المخلل المغشوش وضبط بداخلهم 12 الف لتر مواد خام لتصنيع زيت الطعام و4 ألاف لتر منتج نهائي لزيت الطعام، 3000 لتر مواد خام لتصنيع صابون الغسيل و8400 قطعة صابون منتج نهائى و500 كيلو جرام خام المعسل و1680 كيلو جرام منتج نهائي لمعسل منسوب إنتاجه لكبرى الشركات و10 أطنان مخللات و1،175 طن منتج نهائى معد للتداول.



ونسب إلى مسئولي تلك المصانع ارتكاب مخالفات عدم وجود سجل الحالة البيئية وعدم توفير صاحب المنشأة لمهمات الوقاية الخاصة بالعاملين وعدم التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن العملية الإنتاجية وعدم وجود ترخيص من وزارتي ( الزراعة والصناعة ) بالإضافة إلي استعمال علامات تجارية مملوكة للغير بالمخالفة لقانون الغش التجاري.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى استمرار الحملات.



وتأتي الحملات فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى المواد الغذائية والغش التجارى وإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لمراقبة الأسواق