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رياضة

بلاغ ضد نيمار بعد اتهامه بضرب مشجع

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:44 ص
جريدة الدستور
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تقدم مشجع لفريق رين ببلاغ ضد البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، بعدما قام الأخير بضربه عقب مواجهة الفريقين في نهائي كأس فرنسا في شهر أبريل الماضي، الذي انتهى بفوز رين 6-5 بركلات الترجيح.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن المشجع الذي انتقد نيمار عقب المباراة، وقال له إنه لا يعلم كيفية لعب كرة القدم، ما تسبب في غضب اللاعب وتوجيه لكمة إليه، تقدم ببلاغ ضد النجم البرازيلي أمام نيابة بلدة بوبيني شمال باريس، بسبب استخدام العنف ضده.

ويأتي هذا البلاغ بعد يوم واحد من حفظ القضاء في مدينة ساوباولو البرازيلية التحقيقات في قضية الاغتصاب المتهم فيها اللاعب.

ووجه المشجع انتقادات إلى نيمار أثناء صعوده سلم الملعب لتسلم ميدالية وصيف بطل الكأس، وحينها قام اللاعب بتوجيه ضربة قوية له بيده، وعلى أثرها تم إيقافه لمدة 3 مباريات من قِبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، كما تعرض للعديد من الانتقادات سواء من الإعلام أو من الألماني توماس توخيل مدرب الفريق.

ويشعر نيمار حاليا بالندم لاتخاذ قرار الرحيل إلى سان جيرمان في صيف 2017، عبر دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة الإسباني والبالغ 222 مليون يورو، حيث فشلت التجربة.

ويضع نيمار الرحيل عن سان جيرمان هذا الصيف كأولوية، لكن إذا كانت العودة إلى برشلونة غير ممكنة فسيكون ريال مدريد الإسباني الخيار الأمثل للدولي البرازيلي، علمًا بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي من المعجبين بإمكانيات الموهبة البرازيلية.

ويذكر أن الريال دخل في مفاوضات لضم نيمار بعرض مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى الكرواتي لوكا مودريتش، وهو العرض الذي تدرسه إدارة الفريق الفرنسي.

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