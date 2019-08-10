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محافظات

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:42 ص
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
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أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، بكدمات وكسور فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهما إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارتين إسعاف تابعتين لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين "مصطفى فتحي محمد" ٤٨ سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، "أشرف أحمد مصطفى" ٦٠ سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "رفعت معروف رضوان" ٣٥ سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة قنا وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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