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سياسي

حقيقة استثناء محافظة القاهرة من قانون التصالح في مخالفات البناء

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:42 ص
جريدة الدستور
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أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يطبق على جميع محافظات الجمهورية، وكل ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استثناء محافظة القاهرة من قانون التصالح "شائعات" مغرضة لا أساس لها من الصحة؛ بهدف إثارة البلبلة وضياع للوقت للتشويش على ما تحقق من إنجازات.

وأكد أنه منذ أن صدرت اللائحة التنفيذية وقانون التصالح ينفذ الآن في جميع محافظات الجمهورية، وتم تشكيل اللجان وبدأت استلام طلبات التصالح من المواطنين بكل سهولة ويسر، موضحا أيضًا أن محافظة القاهرة من أولى المحافظات التي بدأت تنفيذ قانون التصالح بالفعل على أرض الواقع في جميع الأحياء والمدن، حيث بدأت اللجان المشكلة في تلقي طلبات التصالح من المواطنين مشفوعة بالمستندات المنصوص عليها وفقًا للائحة التنفيذية للبدء في تقنين أوضاعهم المخالفة.

وقال المهندس علاء والي، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من القوانين الهامة التي تمس ملايين المواطنين، ومنذ صدور القانون ولائحته التنفيذية وهو ينفذ على أرض الواقع، الأمر الذي يؤكد أن هذا إنجاز كبير يحسب للقيادة السياسية التي راعت المصلحة العامة للجميع والحفاظ على الثروة العقارية وحلت إشكالية كبيرة لملايين المواطنين.

وطالب رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان من الجميع عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات والضرب بيد من حديد ضد كل من يروجها بهدف إثارة البلبلة، والتصدي الفوري لها ودحضها وتوضيح حقيقتها للرأي العام.

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