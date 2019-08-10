أندونيسيا تسعى لاستخدام الطاقة الشمسية لتفادي الظلام في جاكرتا

تسعى أندونيسيا لتركيب الألواح الشمسية في جاكرتا لتفادي الظلام الذي أصاب العاصمة مؤخرا بسبب انقطاع التيار الكهربائي.



وقال حاكم جاكرتا أنيس باسويدان، وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية على الإنترنت "لقد ناقشنا العديد من التدابير الاستراتيجية، بما في ذلك الترويج لاستخدام الألواح الشمسية، نريد الحصول على المزيد من مولدات الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء وأن تكون متوفرة بسهولة في كل مكان بأنحاء المدينة".



وأشار باسويدان إلى أنه سبق وأن ناقش مسألة تركيب الألواح الشمسية مع وزير الطاقة والثروة المعدنية، قبل انقطاع الكهرباء الذي دام لفترة طويلة مؤخرا.



وتقع اندونسيا في جنوب شرق آسيا وتضم 17508 جزيرة. ويبلغ عدد سكانها حوالي 238 مليون شخص، وهو ما يجعلها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان.