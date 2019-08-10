دراسة: تزايد أعداد النساء اليابانيات في مواقع القيادة

كشفت دراسة أجريت مؤخرا، تزايد أعداد النساء اليابانيات ممن يشغلن مواقع قيادية اللائي يلجأن للبحث عن النصيحة من جانب خبيرات من خارج مؤسساتهن.



وأفادت الدراسة بأن النساء في المواقع القيادية يسعين للنصيحة كي يؤدين عملهن على أكمل وجه ويصبحن نموذجا يحتذى في مجتمع يسيطر فيه الرجال على مواقع الإدارة.



ومن أبرز ما تعمل عليه النساء في المواقع القيادية كيفية قيادة مرؤوسين من الرجال وأداء عملهن على أكمل وجه.



يذكر أن نسبة النساء في المراكز القيادية في اليابان لا تتخطى 7.6 % بين أكبر 100 مؤسسة مسجلة ببورصة طوكيو خلال عام 2018.