استنفار بالمنطقة الأثرية لاستقبال الزائرين



تشهد المنطقة الأثرية بالجيزة حالة من الاستنفار الأمني لاستقبال الزوار طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وانتشرت قوات شرطة تأمين المنطقة الأثرية بقيادة العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة بعد إخطار من الجهات المختصة بقدوم وفود أجنبية لزيارة الأهرامات وأبو الهول والتجول بالمنطقة الأثرية، ونفذت قوات التامين الخطة الأمنية تنفيذا لتوجيهات مساعد وزير الداخلية لمباحث السياحة والآثار باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحين انتهاء زيارة الوفود وجولتهم للمنطقة الأثرية.



وتعتمد خطة التامين علي تشديد التأمينات المنطقة بالكامل وإجراء عمليات تمشيط وانتشار دوريات أمنية وأيضا تفتيش الزائرين لسفح الأهرامات أو المنطقة الأثرية وتتولي مباحث الفنادق بإشراف العقيد هاني شعبان رئيس مباحث الفنادق عملية تأمين الفنادق علي مستوي القاهرة والجيزة خاصة الفنادق الكبرى بوسط البلد وفندق مينا هاوس لاستقبالهم إشغالات من السائحين خلال فترة الأعياد.



