أندونيسيا تشدد الرقابة على المداخن الصناعية لوقف تلوث الهواء

شددت الحكومة الأندونيسية من رقابتها على المداخن الصناعية لمكافحة تلوث الهواء والضباب الدخاني الذي يخنق العاصمة.



وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" على الإنترنت، أن هذا يأتي بعد أن وضعت جاكرتا قيودا جديدة على استخدام السيارات الخاصة في محاولة للحد من تلوث الهواء.



وتكثف وكالة حماية البيئة في جاكرتا جهودها لاتخاذ إجراءات رادعة ضد المنشآت الصناعية التي يتبين أنها تلوث الهواء من خلال المداخن الخاصة بهم، حيث تبين لمسئولي الوكالة أن العديد من المداخن الصناعية بالعاصمة لا تلبي معايير جودة الهواء في أنظمة الترشيح.



وتقع إندونيسيا في جنوب شرق آسيا وفي أوقيانيا. إندونيسيا تضم 17508 جزيرة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 238 مليون شخص، وهو ما يجعلها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان.