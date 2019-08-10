السبت 10 أغسطس 2019 الموافق 09 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

أندونيسيا تشدد الرقابة على المداخن الصناعية لوقف تلوث الهواء

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:35 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
شددت الحكومة الأندونيسية من رقابتها على المداخن الصناعية لمكافحة تلوث الهواء والضباب الدخاني الذي يخنق العاصمة.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" على الإنترنت، أن هذا يأتي بعد أن وضعت جاكرتا قيودا جديدة على استخدام السيارات الخاصة في محاولة للحد من تلوث الهواء.

وتكثف وكالة حماية البيئة في جاكرتا جهودها لاتخاذ إجراءات رادعة ضد المنشآت الصناعية التي يتبين أنها تلوث الهواء من خلال المداخن الخاصة بهم، حيث تبين لمسئولي الوكالة أن العديد من المداخن الصناعية بالعاصمة لا تلبي معايير جودة الهواء في أنظمة الترشيح.

وتقع إندونيسيا في جنوب شرق آسيا وفي أوقيانيا. إندونيسيا تضم 17508 جزيرة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 238 مليون شخص، وهو ما يجعلها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في ثلاث سنوات

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس بعثة الحج يوضح حقيقة الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين بطلائع حسم الإرهابية

منذ حوالي 16 ساعة

المتهم بالعنصرية ضد صلاح يكشف تفاصيل الواقعة

ads

الصور

image description

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب

image description

حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

image description

"في حميثرة سوف ترى".. الآلاف يتوافدون لحضور مولد "الشاذلي"

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

الأكثر قراءة

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

تأخيرات الوجهين القبلي والبحري اليوم

سائحون يهاجمون فندق في الغردقة.. ومسئولون يكشفون الأزمة

بث مباشر.. مراسم تغيير كسوة الكعبة بالمسجد الحرام

ستوديو

عودة إصدار "مجلة المسرح" بعد توقف 4 سنوات

تعرّف على فضل صيام يوم عرفة (فيديو)

مقتل 50 شخصًا في انفجار خزان وقود بتنزانيا

أول رد من أصالة بعد "بلوك" أحلام (فيديو)

رياضة

محرز يجتاز اختبار المنشطات تمهيدا للمشاركة أمام وست هام

التزوير يهدد مستقبل لاعب لاجئ في الدوري الألماني

بلاغ ضد نيمار بعد اتهامه بضرب مشجع

أليسون: سأعود أقوى في أسرع وقت ممكن

الرئيس نيوز

قبل 24 ساعة من العيد.. الزراعة: 83 منفذا لبيع المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية

جهاز التنظيم والإدارة يعلن استحداث إدارة استراتيجية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة

أكثر من مليوني حاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفة

عاصفة جدل بسبب صورة "ضاحكة" لترامب في موقع المذبحة

منوعات

طريقة مثيرة تردع النورس عن سرقة الأطعمة على الشاطئ

دراسة أمريكية تكشف خطرا جديدا للحرمان من النوم

دراسة: تزايد أعداد النساء اليابانيات في مواقع القيادة

حرمان "عراقية" من الجنسية السويسرية بسبب ضعف اللغة

كشكول

تعليم القاهرة تحقق مع مديرا مدرستي عمرو بن العاص وحمزة بسبب السماسرة

تنسيق الجامعات 2019.. 65 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب

"عبد الغفار" يعلن خطة عمل المستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى

الخشت: المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب تزامناً مع بدء الدراسة

إسلام سياسي

القصة الكاملة ل "ابو الفتح الفرغلي" الإرهابي المصري المقتول في سوريا

أنباء عن مقتل "أبو الفتح الفرغلي" الإرهابي المصري البارز في سوريا

ما حقيقة مقتل شقيق زعيم ميليشيا الحوثي؟

محنة رمي الجمرات


زيت وسكر

سرفيس الجيزة يلغى اجازات بعض الموظفين خلال عيد الأضحى

“قوى عاملة بني سويف” تعلن عن وظائف جديدة لسائقين

“تشغيل الشباب بالإسماعيلية” يطلب مدرسين للعمل بمدرسة قناة السويس

الإسكان تطلب موظفين للعمل في هذه التخصصات

مقالات الرأي
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
بسنت حسن
على مَنْ نطلق الرصاص؟
د.كريمة الحفناوى
قانون التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات
مؤمن المحمدي
روح الفؤاد
المزيد

الثقافة

"ما الفن التشكيلي".. كتاب جديد لسمير غريب موجه للشباب

"النوستالجيا" بين ذكريات العيد والإبداعات الإنسانية حول العالم

بعد توقف 14 عامًا.. عودة إصدار مجلة "المسرح"

جرجس شكري يتهم كمال عبد الرازق بسرقة فقرات من كتابه عن لينين الرملي

صفحتنا ع الفيس بوك