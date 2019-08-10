السبت 10 أغسطس 2019 الموافق 09 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

ناصر كامل: الشباب عنصر أساسي في بناء السلام

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:32 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
قال السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، إن الشباب هم أساس تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة الأورومتوسطية ولذا تم إشراكهم في كافة أنشطة الاتحاد وإدراجهم في جدول أعماله على نطاق واسع.

وأضاف السفير، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، بمناسبة اليوم الدولي للشباب، أن الاتحاد من أجل المتوسط أدرج الشباب على أجندة تنمية منطقة البحر المتوسط لكونه عنصرا أساسيا في بناء السلام واستدامته في المنطقة، كما أن الاتحاد لا يدخر جهدا لتمكين الشباب وتحسين أوضاعهم عبر دعم التعليم، متوقعا أن تحدث تغييرات عميقة في التعليم والتدريب أي في طبيعة العمل والمهارات المطلوبة عند الشباب.

وأوضح أن الاتحاد من أجل المتوسط يلتزم بجعل التعليم أكثر شمولا للمساهمة في الاستقرار الإقليمي والتكامل والتنمية في المنطقة الأورو- متوسطية، لافتا إلى أن أكثر من 60% من سكان منطقة المتوسط تقل أعمارهم عن 30 عاما، إلا أن أكثر من ربعهم عاطلون عن العمل لاسيما خلال السنوات الاخيرة وبنسبة أعلى مرتين من بطالة الكبار.

وأشار السفير ناصر كامل إلى المشروعات الملموسة التي أطلقها الاتحاد لمواجهة بطالة الشباب مثل مبادرة الاتحاد Med4Jobs التي تشمل 13 مشروعا ويستفيد منها نحو 100 ألف شاب وتهدف إلى تنمية ثقافة ريادة الاعمال ودعم تنمية المهارات اللازمة للشباب وسد الفجوة بين العرض والطلب فيما يتعلق بالعمالة، وكذلك مشاريع الفرصة الجديدة المتوسطية MedNC التي تعالج مشكلة المتسربين من التعليم، بالاضافة إلى مشروع HOMERe الذي يساعد الطلاب بالسنة الأخيرة بالدراسة على الالتحاق بوظائف المبتدئين والخريجين في بلدانهم.

وأكد أهمية اليوم الدولي للشباب للتذكير بأهمية دعمهم وتمكينهم وتهيئة الظروف أمامهم لأداء دورهم والمساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة المنشودة، مشيرا إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط يحتفي هذا العام باليوم الدولي للشباب تحت عنوان "تحويل التعليم" للتنبيه بضرورة تطويره في المنطقة عبر تغيير ممارستنا في التعامل مع الشباب في منطقتنا لإلقاء الضوء على المشاريع والمبادرات التي يقودها الشباب في منطقة المتوسط.

الجدير بالذكر أن 12 أغسطس هو اليوم الدولي للشباب وبدأ الاحتفال به عام 2000، وهو يوم للتوعية من قبل الأمم المتحدة لجذب انتباه المجتمع الدولي لقضايا الشباب، وللاحتفاء بإمكانيات الشباب بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي لعصرنا. وكانت الجمعية العامة قد أوصت بتنظيم أنشطة إعلامية لدعم هذا اليوم بوصفه وسيلة لتعزيز الوعي ببرنامج العمل العالمي للشباب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر.. مراسم تغيير كسوة الكعبة بالمسجد الحرام

منذ ساعة و 7 دقيقة

أسباب رفض "عموري" لعروض الأندية السعودية

منذ حوالي 15 ساعة

شلل تام في بريطانيا بسبب انقطاع الكهرباء

منذ يوم

استشهاد حالة جديدة من مصابى حادث معهد الأورام

ads

الصور

image description

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب

image description

حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

image description

"في حميثرة سوف ترى".. الآلاف يتوافدون لحضور مولد "الشاذلي"

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

الأكثر قراءة

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

تأخيرات الوجهين القبلي والبحري اليوم

سائحون يهاجمون فندق في الغردقة.. ومسئولون يكشفون الأزمة

بث مباشر.. مراسم تغيير كسوة الكعبة بالمسجد الحرام

ستوديو

عودة إصدار "مجلة المسرح" بعد توقف 4 سنوات

تعرّف على فضل صيام يوم عرفة (فيديو)

مقتل 50 شخصًا في انفجار خزان وقود بتنزانيا

أول رد من أصالة بعد "بلوك" أحلام (فيديو)

رياضة

بلاغ ضد نيمار بعد اتهامه بضرب مشجع

أليسون: سأعود أقوى في أسرع وقت ممكن

الاختبار الأول لتريزيجيه.. أستون فيلا يبدأ مشواره بالبريميرليج

ريبيري يقرر بشكل مفاجئ الانتقال إلى آيندهوفن الهولندي

الرئيس نيوز

جهاز التنظيم والإدارة يعلن استحداث إدارة استراتيجية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة

أكثر من مليوني حاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفة

عاصفة جدل بسبب صورة "ضاحكة" لترامب في موقع المذبحة

موعد صلاة عيد الأضحى بجميع المحافظات

منوعات

دراسة: تزايد أعداد النساء اليابانيات في مواقع القيادة

حرمان "عراقية" من الجنسية السويسرية بسبب ضعف اللغة

دوقة كامبريدج تكسر القواعد الملكية وترتدى "الشورت"

أطباء يستعدون لأول عملية زرع رأس إنسان

كشكول

تنسيق الجامعات 2019.. 65 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب

"عبد الغفار" يعلن خطة عمل المستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى

الخشت: المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب تزامناً مع بدء الدراسة

بالصور.. إطلاق مبادرة "ابن مصر" لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة بقنا

إسلام سياسي

القصة الكاملة ل "ابو الفتح الفرغلي" الإرهابي المصري المقتول في سوريا

أنباء عن مقتل "أبو الفتح الفرغلي" الإرهابي المصري البارز في سوريا

ما حقيقة مقتل شقيق زعيم ميليشيا الحوثي؟

محنة رمي الجمرات


زيت وسكر

سرفيس الجيزة يلغى اجازات بعض الموظفين خلال عيد الأضحى

“قوى عاملة بني سويف” تعلن عن وظائف جديدة لسائقين

“تشغيل الشباب بالإسماعيلية” يطلب مدرسين للعمل بمدرسة قناة السويس

الإسكان تطلب موظفين للعمل في هذه التخصصات

مقالات الرأي
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
بسنت حسن
على مَنْ نطلق الرصاص؟
د.كريمة الحفناوى
قانون التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات
مؤمن المحمدي
روح الفؤاد
المزيد

الثقافة

"ما الفن التشكيلي".. كتاب جديد لسمير غريب موجه للشباب

بعد توقف 14 عامًا.. عودة إصدار مجلة "المسرح"

جرجس شكري يتهم كمال عبد الرازق بسرقة فقرات من كتابه عن لينين الرملي

المغدور.. معتزة صلاح عبدالصبور: الموت لم يمنح أبى الفرصة لكتابة مذكراته

صفحتنا ع الفيس بوك