وصول 6 أفواج سياحية إلى القاهرة لزيارة المعالم الأثرية

وصلت 6 مجموعات سياحية من جنسيات مختلفة إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت؛ لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة والمحافظات.



وذكرت إدارة العلاقات العام بمطار القاهرة، في بيان، أن الأفواج السياحية وصلت على متن عدة رحلات طيران دولية وداخلية، وضمت سائحين من أمريكا وكندا والصين وروسيا وإسبانيا، بإجمالي 850 سائحا حيث يقومون بجولات سياحية تستمر عدة أيام، يزورون خلالها عددا من المعالم الأثرية بالقاهرة والمحافظات منها المتحف المصري، والأهرامات.



وقد قامت إدارتا شرطة السياحة والعلاقات العامة بالمطار باستقبال الأفواج السياحية، وإنهاء إجراءات وصولهم وتأمينهم حتى مقار إقاماتهم.