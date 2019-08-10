رئيس بعثة الحج يوضح حقيقة الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي

ومن جانبه، تواصل رئيس بعثة الحج السياحي مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة، مع عباس القطان رئيس مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية الذي تمكن من تفويج الحجاج، حيث أفاد تليفونيا الساعة ٣ صباحا أنه تم حل المشكلة وتحميل الحجاج في باصات إلى عرفات وتسكينهم في مخيمات مكتب ١٧٤ فرادي وأنه لا يوجد حاج واحد في مكة منهم، وأن الفيديو قديم قبل التسكين وأن هؤلاء الحجاج قد تعاقدوا مع المطوف أحمد عصام فقيه بمعرفتهم.



كما طالبت بعثة الحج الرسمية الحجاج ضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات التي تم إصدارها قبل بدء موسم الحج بفترة كافية.