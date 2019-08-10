رئيس بعثة الحج يوضح حقيقة الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي
السبت 10/أغسطس/2019 - 10:30 ص
وائل القمحاوىطباعة
قال رئيس بعثة الحج، إنه رغم البيانات الصادرة عن البعثة قبل السفر إلى الأراضي السعودية بعدم مسؤولية البعثة عن تأشيرات المجاملة "الفردية" التي يتم سفرها دون التعاقد مع شركة سياحة والتعاقد مع مطوف سعودي، إلا أنه قد تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بعدم قدرة بعض الحجاج على التفويج إلى عرفة نتيجة عدم توفير حافلات لنقلهم.
وطالب رئيس البعثة المصرية، بالتحقيق في الموضوع والإفادة في حالة وجود تقصير من شركة سياحية والإعلان عن اسمها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، حيث أفاد شلبي أن الحجاج حصلوا على تأشيرات مجاملة ولم يتعاقدوا مع شركة سياحة تكون مسئولة عنهم بالمخالفة لما تم التحذير منه.
كما طالبت بعثة الحج الرسمية الحجاج ضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات التي تم إصدارها قبل بدء موسم الحج بفترة كافية.
وطالب رئيس البعثة المصرية، بالتحقيق في الموضوع والإفادة في حالة وجود تقصير من شركة سياحية والإعلان عن اسمها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، حيث أفاد شلبي أن الحجاج حصلوا على تأشيرات مجاملة ولم يتعاقدوا مع شركة سياحة تكون مسئولة عنهم بالمخالفة لما تم التحذير منه.
ومن جانبه، تواصل رئيس بعثة الحج السياحي مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة، مع عباس القطان رئيس مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية الذي تمكن من تفويج الحجاج، حيث أفاد تليفونيا الساعة ٣ صباحا أنه تم حل المشكلة وتحميل الحجاج في باصات إلى عرفات وتسكينهم في مخيمات مكتب ١٧٤ فرادي وأنه لا يوجد حاج واحد في مكة منهم، وأن الفيديو قديم قبل التسكين وأن هؤلاء الحجاج قد تعاقدوا مع المطوف أحمد عصام فقيه بمعرفتهم.
كما طالبت بعثة الحج الرسمية الحجاج ضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات التي تم إصدارها قبل بدء موسم الحج بفترة كافية.