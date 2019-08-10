في عيد ميلادها.. أبرز اطلالات جريئة لـ كايلي جينر

تحتفل النجمة كايلي كريستين جينر، نجمةٌ تلفزيونيةٌ أمريكية وكاتبة وعارضة أزياء بعيد ميلادها الـ22 حيث تعد شخصية أمريكية معروفة جاءت شهرتها في البداية من كونها إحدى أفراد عائلة كاردشيان الشهيرة.



فتجمع في إطلالاتها ما بين الأناقة والجرأة حيث تتعامل مع دور الأزياء العالمية من أمثال: "بالمان" Balmain، و"فيرساتشي" Versace، و"الكسندر وانغ" Alexander Wang وغيرها.



ففي إحدى إطلالاتها اختارت كايلي إطلالة جريئة باللون الأحمر، نسقت فيها بنطلون سكيني بخصر عالٍ مع توب قصيرة مكشوفة الأكتاف، مع اختيار شنطة يد صغيرة من البلاستيك الشفاف.



ويعد اللوك الخاص بالفستان المقلم بالأبيض والأسود لوك مختلف بالنسبة لها ويحمل طابع عصري، وقد نسقت معه بنطلونًا من الشبك المشكوك بحبات ناعمة من الكريستال البراق، وصندلًا بكعب عال وبعض المجوهرات الماسية الناعمة.



ومن المعروف عشق كايلي جينر للفساتين الملونة، وكثيرًا ما رأيناها تتألق بها في مختلف المشاوير الصباحية منها والمسائية مثل تنسيقها لـ فستانًا قصيرًا باللونين الأصفر والأزرق، مع شنطة يد من البلاستيك الشفاف، وصندل بكعب عالٍ بتصميم غريب، مع التزيين بالمجوهرات الماسية.