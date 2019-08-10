السبت 10 أغسطس 2019 الموافق 09 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

بعد أن تخلت عنه النهضة والأحزاب الوسطية".. ما هي "أسلحة" الشاهد في معركة الرئاسية؟

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:30 ص
يوسف الشاهد
يوسف الشاهد
وكالات
طباعة
ads
حسم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الجدل حول ترشحه للانتخابات الرئاسية، وقرر خوض المعركة رغم ضعف الأسلحة التي بحوزته، خصوصًا بعد أن تخلت حركة ”النهضة“ الإسلامية عنه، وفقد كثيرًا من دعم العائلة الوسطية، التي ستدعم ترشح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

وقالت مصادر قريبة من حزب ”تحيا تونس“ الذي يرأسه الشاهد، إن رئيس الحكومة لم يتراجع عن المضي نحو خوض سباق الانتخابات الرئاسية رغم غياب دعم حركة ”النهضة“، معتبرة أن ذلك لن يؤثر كثيرًا على حظوظ الشاهد، وفق قولها.

غير أن الوقائع على الساحة السياسية تقول غير ذلك، وفق مراقبين اعتبروا أن الشاهد خسر نقطتين مهمتين في غضون يومين، أولاهما قرار مجلس شورى النهضة ترشيح عبد الفتاح مورو للرئاسية، ومن ثم فقدان دعم قواعدها له، والثانية ترشح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، الذي بدا أن هناك تحمسًا كبيرًا لترشحه للرئاسية وأن هناك دعمًا سياسيًا واسعًا له، ما يقلص من حظوظ الشاهد في الفوز بأصوات كانت بالأمس القريب متجهة إليه، وفق تعبيرهم.

وقال المحلل السياسي مصطفى البارودي إن الشاهد، وبالنظر إلى مسيرته وصعوده السريع إلى واجهة الأحداث على الساحة السياسية على امتداد السنوات الثلاث الماضية ومضيه نحو تأسيس حزب لضمان سند سياسي، له عوامل تؤكد إصراره على بلوغ هدفه الذي رسمه، وهو رئاسة الجمهورية، غير أن الأمور فعليًا ليست كما يتوقع الشاهد خصوصًا من حيث وزن حزبه الجديد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على مصير أفراد أسرة الإرهابي منفذ تفجير معهد الأورام

منذ ساعة و 9 دقيقة

تأخيرات الوجهين القبلي والبحري اليوم

منذ يوم

استشهاد حالة جديدة من مصابى حادث معهد الأورام

منذ يوم

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والقاهرة 36 درجة

ads

الصور

image description

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب

image description

حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

image description

"في حميثرة سوف ترى".. الآلاف يتوافدون لحضور مولد "الشاذلي"

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

الأكثر قراءة

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

تأخيرات الوجهين القبلي والبحري اليوم

سائحون يهاجمون فندق في الغردقة.. ومسئولون يكشفون الأزمة

بث مباشر.. مراسم تغيير كسوة الكعبة بالمسجد الحرام

ستوديو

عودة إصدار "مجلة المسرح" بعد توقف 4 سنوات

تعرّف على فضل صيام يوم عرفة (فيديو)

مقتل 50 شخصًا في انفجار خزان وقود بتنزانيا

أول رد من أصالة بعد "بلوك" أحلام (فيديو)

رياضة

محرز يجتاز اختبار المنشطات تمهيدا للمشاركة أمام وست هام

التزوير يهدد مستقبل لاعب لاجئ في الدوري الألماني

بلاغ ضد نيمار بعد اتهامه بضرب مشجع

أليسون: سأعود أقوى في أسرع وقت ممكن

الرئيس نيوز

جهاز التنظيم والإدارة يعلن استحداث إدارة استراتيجية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة

أكثر من مليوني حاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفة

عاصفة جدل بسبب صورة "ضاحكة" لترامب في موقع المذبحة

موعد صلاة عيد الأضحى بجميع المحافظات

منوعات

دراسة أمريكية تكشف خطرا جديدا للحرمان من النوم

دراسة: تزايد أعداد النساء اليابانيات في مواقع القيادة

حرمان "عراقية" من الجنسية السويسرية بسبب ضعف اللغة

دوقة كامبريدج تكسر القواعد الملكية وترتدى "الشورت"

كشكول

تنسيق الجامعات 2019.. 65 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب

"عبد الغفار" يعلن خطة عمل المستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى

الخشت: المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب تزامناً مع بدء الدراسة

بالصور.. إطلاق مبادرة "ابن مصر" لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة بقنا

إسلام سياسي

القصة الكاملة ل "ابو الفتح الفرغلي" الإرهابي المصري المقتول في سوريا

أنباء عن مقتل "أبو الفتح الفرغلي" الإرهابي المصري البارز في سوريا

ما حقيقة مقتل شقيق زعيم ميليشيا الحوثي؟

محنة رمي الجمرات


زيت وسكر

سرفيس الجيزة يلغى اجازات بعض الموظفين خلال عيد الأضحى

“قوى عاملة بني سويف” تعلن عن وظائف جديدة لسائقين

“تشغيل الشباب بالإسماعيلية” يطلب مدرسين للعمل بمدرسة قناة السويس

الإسكان تطلب موظفين للعمل في هذه التخصصات

مقالات الرأي
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
بسنت حسن
على مَنْ نطلق الرصاص؟
د.كريمة الحفناوى
قانون التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات
مؤمن المحمدي
روح الفؤاد
المزيد

الثقافة

"ما الفن التشكيلي".. كتاب جديد لسمير غريب موجه للشباب

"النوستالجيا" بين ذكريات العيد والإبداعات الإنسانية حول العالم

بعد توقف 14 عامًا.. عودة إصدار مجلة "المسرح"

جرجس شكري يتهم كمال عبد الرازق بسرقة فقرات من كتابه عن لينين الرملي

صفحتنا ع الفيس بوك