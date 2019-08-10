تطبيق "تيك توك" ينشر مقاطع فيديو للتوعية حول تغيرات المناخ

بدأ مستخدمو تطبيق "تيك توك" الاجتماعي في نشر مقاطع فيديو للتوعية بالتغييرات المناخية.



وتكشف مقاطع الفيديو، التي صممها مستخدمو التطبيق، التأثيرات المحتملة للأثر الصوبي على البشر وعلى الأرض.



ويرى المشاركون في الحملة أنه يتعين على البشر أن يدركوا حجم المشكلة كي يغيروا من سلوكياتهم التي تؤدي لزيادة الآثار السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض.



ويؤكد منظمو الحملة أن الأمر يعود للإنسان من أجل الحفاظ على سلامة كوكب الأرض.



وتسعى منصة تيك توك إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع بالاستفادة من قوة تأثير وإبداعات قاعدة مستخدميها الواسعة والنشطة التي تنتج مقاطع فيديو بشكل دائم ومستمر في المنطقة.