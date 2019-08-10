حظك اليوم.. برج القوس السبت 10 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج القوس قالت:-



مهنيًا: زيارة مهمة تحدد على أثرها آفاق المرحلة المقبلة في العمل، وهذا يساعدك على تحقيق مستقبل أفضل.

عاطفيًا: أفكار جيدة للمستقبل، والشريك يساعدك إلى حد كبير للقيام بالخطوات وفقًا للأولويات المحددة.

صحيًا: تلام على إفراطك في تناول المأكولات المضرة، وأنت وحدك تتحمل النتائج.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.