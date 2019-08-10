السبت 10 أغسطس 2019 الموافق 09 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

قيادي بفتح: حكومة نتيناهو تريد إشعال المنطقة بحرب دينية

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:28 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
طباعة
ads
أكد القيادى بحركة فتح الدكتور جهاد الحرازين، أن قرار دار الإفتاء الفلسطينية والهيئات الدينية بتأخير صلاة العيد تأتى فى سياق حالة المواجهة المرتقبة مع المستوطنين الذين دعوا لإقتحام المسجد الأقصى صبيحة عيد الأضحى المبارك وإقامة شعائرهم وممارسة استفزازاتهم بحق المصلين الفلسطينيين.

وأضاف الحرازين فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك ضرورة لتواجد الفلسطينيين بأعداد كبيرة لمواجهة هؤلاء المستوطنين ومنعهم من العبث وتدمير وتدنيس المسجد الأقصى خاصة أن هذه الاقتحامات الاستفزازية تأتى بحماية شرطة وجيش الاحتلال وبقيادة وزراء وأعضاء كنيست.

وأكد الحرازين أن وجود الوزراء وأعضاء الكنيست يدل على أن هذه الحكومة الفاشية تريد إشعال المنطقة بحرب دينية منتهكة الاتفاقيات الدولية والقانون الدولى والانسانى وضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، على حد تعبيره.

وتابع الحرازين لأجل حماية المسجد الأقصى كان القرار بالدعوة للصلاة وتأجيلها إلى ساعة محددة ومنع إقامة الصلاة بالمساجد الأخرى وإغلاقها وإقامة صلاة العيد بشكل مركزى داخل المسجد الأقصى للتصدى لمؤامرة المستوطنين وحكومتهم الفاشية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والقاهرة 36 درجة

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين بطلائع حسم الإرهابية

منذ حوالي 16 ساعة

المتهم بالعنصرية ضد صلاح يكشف تفاصيل الواقعة

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرتا التعاون الدولى والتضامن تتألقان بالأبيض فى حفل جينيفر لوبيز

ads

الصور

image description

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب

image description

حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

image description

"في حميثرة سوف ترى".. الآلاف يتوافدون لحضور مولد "الشاذلي"

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

الأكثر قراءة

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

تأخيرات الوجهين القبلي والبحري اليوم

سائحون يهاجمون فندق في الغردقة.. ومسئولون يكشفون الأزمة

بث مباشر.. مراسم تغيير كسوة الكعبة بالمسجد الحرام

ستوديو

عودة إصدار "مجلة المسرح" بعد توقف 4 سنوات

تعرّف على فضل صيام يوم عرفة (فيديو)

مقتل 50 شخصًا في انفجار خزان وقود بتنزانيا

أول رد من أصالة بعد "بلوك" أحلام (فيديو)

رياضة

بلاغ ضد نيمار بعد اتهامه بضرب مشجع

أليسون: سأعود أقوى في أسرع وقت ممكن

الاختبار الأول لتريزيجيه.. أستون فيلا يبدأ مشواره بالبريميرليج

ريبيري يقرر بشكل مفاجئ الانتقال إلى آيندهوفن الهولندي

الرئيس نيوز

جهاز التنظيم والإدارة يعلن استحداث إدارة استراتيجية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة

أكثر من مليوني حاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفة

عاصفة جدل بسبب صورة "ضاحكة" لترامب في موقع المذبحة

موعد صلاة عيد الأضحى بجميع المحافظات

منوعات

دراسة أمريكية تكشف خطرا جديدا للحرمان من النوم

دراسة: تزايد أعداد النساء اليابانيات في مواقع القيادة

حرمان "عراقية" من الجنسية السويسرية بسبب ضعف اللغة

دوقة كامبريدج تكسر القواعد الملكية وترتدى "الشورت"

كشكول

تنسيق الجامعات 2019.. 65 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب

"عبد الغفار" يعلن خطة عمل المستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى

الخشت: المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب تزامناً مع بدء الدراسة

بالصور.. إطلاق مبادرة "ابن مصر" لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة بقنا

إسلام سياسي

القصة الكاملة ل "ابو الفتح الفرغلي" الإرهابي المصري المقتول في سوريا

أنباء عن مقتل "أبو الفتح الفرغلي" الإرهابي المصري البارز في سوريا

ما حقيقة مقتل شقيق زعيم ميليشيا الحوثي؟

محنة رمي الجمرات


زيت وسكر

سرفيس الجيزة يلغى اجازات بعض الموظفين خلال عيد الأضحى

“قوى عاملة بني سويف” تعلن عن وظائف جديدة لسائقين

“تشغيل الشباب بالإسماعيلية” يطلب مدرسين للعمل بمدرسة قناة السويس

الإسكان تطلب موظفين للعمل في هذه التخصصات

مقالات الرأي
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
بسنت حسن
على مَنْ نطلق الرصاص؟
د.كريمة الحفناوى
قانون التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات
مؤمن المحمدي
روح الفؤاد
المزيد

الثقافة

"ما الفن التشكيلي".. كتاب جديد لسمير غريب موجه للشباب

بعد توقف 14 عامًا.. عودة إصدار مجلة "المسرح"

جرجس شكري يتهم كمال عبد الرازق بسرقة فقرات من كتابه عن لينين الرملي

المغدور.. معتزة صلاح عبدالصبور: الموت لم يمنح أبى الفرصة لكتابة مذكراته

صفحتنا ع الفيس بوك