قيادي بفتح: حكومة نتيناهو تريد إشعال المنطقة بحرب دينية

أكد القيادى بحركة فتح الدكتور جهاد الحرازين، أن قرار دار الإفتاء الفلسطينية والهيئات الدينية بتأخير صلاة العيد تأتى فى سياق حالة المواجهة المرتقبة مع المستوطنين الذين دعوا لإقتحام المسجد الأقصى صبيحة عيد الأضحى المبارك وإقامة شعائرهم وممارسة استفزازاتهم بحق المصلين الفلسطينيين.



وأضاف الحرازين فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك ضرورة لتواجد الفلسطينيين بأعداد كبيرة لمواجهة هؤلاء المستوطنين ومنعهم من العبث وتدمير وتدنيس المسجد الأقصى خاصة أن هذه الاقتحامات الاستفزازية تأتى بحماية شرطة وجيش الاحتلال وبقيادة وزراء وأعضاء كنيست.



وأكد الحرازين أن وجود الوزراء وأعضاء الكنيست يدل على أن هذه الحكومة الفاشية تريد إشعال المنطقة بحرب دينية منتهكة الاتفاقيات الدولية والقانون الدولى والانسانى وضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، على حد تعبيره.



وتابع الحرازين لأجل حماية المسجد الأقصى كان القرار بالدعوة للصلاة وتأجيلها إلى ساعة محددة ومنع إقامة الصلاة بالمساجد الأخرى وإغلاقها وإقامة صلاة العيد بشكل مركزى داخل المسجد الأقصى للتصدى لمؤامرة المستوطنين وحكومتهم الفاشية.