حظك اليوم.. برج العقرب السبت 10 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: يزيل هذا اليوم بعض الغموض والالتباسات والأخطاء السابقة، ويجعلك أكثر اقبالًا على الحياة والعمل.

عاطفيًا: يبشرك الوضع العاطفي بيوم استثنائي مليء بالوعود والأفراح والرومانسية والحنان والعاطفة والفرص السعيدة.

صحيًا: تجاوز هذه المرحلة بأفضل ما يكون، وخطط للمرحلة المقبلة لكي تقوم بكل ما يفيد صحتك.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.