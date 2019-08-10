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منوعات

حرمان "عراقية" من الجنسية السويسرية بسبب ضعف اللغة

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:26 ص
جريدة الدستور
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حرمت امرأة عراقية، تعيش في سويسرا منذ 20 عاما، من الحصول على الجنسية السويسرية في إقليم شفيتس بعد أن رددت كلمة "أه" أكثر من 200 مرة في مقابلة منح الجنسية.

وذكر موقع (لوكال) الإخباري أن السيدة، التي لم يذكر اسمها وهي أم لطفلين، وزوجها العراقي يعيشان في إنجنبول بالإقليم منذ 20 عاما، وقد حصل زوجها على جواز السفر السويسري بعد محاولتين، ولكنه رفض طلبها، رغم أنها مندمجة بشكل جيد في المجتمع ولديها معرفة سياسية وجغرافية مطلوبة.

لكن في مقر سلطة التجنس في إنجنبول بكانتون شفيتس، كشف تسجيل لمقابلتها أنها قالت "اه" أكثر من 200 مرة عند طرح الأسئلة، وخلصت السلطات إلى أن مهاراتها في اللغة الألمانية لم تصل إلى المرحلة المطلوبة.

وبعد رفضها من قبل محل إقامتها، أحالت المرأة قضيتها إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، قائلة إن تسجيلات المقابلة أجريت بدون موافقتها.

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