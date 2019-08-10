حظك اليوم.. برج الميزان السبت 10 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: قد يزيل هذا اليوم بعض الالتباس أو سوء التفاهم، ويجعلك قادرًا أكثر على شرح مواقفك والتواصل مع الآخرين.

عاطفيًا: مناورات الشريك تثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسلام.

صحيًا: تعاود نشاطك بكل حيوية وتقرر ممارسة الرياضة بانتظام لأنها مفيدة جدًا لوضعك الصحي.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.