استعدادات مديرية أمن الجيزة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

وضعت مديرية أمن الجيزة اللمسات الأخيرة لتأمين احتفالات الشارع الجيزاوي بعيد الأضحى المبارك صباح غدا الأحد.



واعتمدت الخطة التي وضعها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، على نشر الخدمات والأكمنة بجميع الميادين والحدائق والمتنزهات، فضلا عن تجهيز ساحات الصلاة بالميادين الكبرى مثال ميدان مصطفى محمود ونشر الخدمات المرورية لحين الانتهاء من الصلاة وتسيير حركة المرور.



ووضعت كل إدارة من إدارات مديرية امن الجيزة تحت قيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، خطتها للخروج باحتفالات العيد في أبهى صورها، حيث تولت إدارة المرور رفع كل السيارات المتمركزة بمحيط المنشآت العامة والحكومية والمتنزهات والحدائق لمنع أي عائق بالطريق والتيسير على المواطنين وخاصة مطالع ومنازل الكباري لمنع الزحام.



علاوة على تكثيف الخدمات المرورية على مدى أيام العيد أعلى الطرق السريعة بهدف تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق، وذلك من خلال تعزيز الطرق وتزويدها بمجموعات من رجال وضباط المرور من راكبي الدراجات النارية لملاحظة الحالة المرورية، والتأكُّد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة لهم أعلى الطرق وضبط المخالفات، وكذلك الأقوال الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على أمن الطريق، بالإضافة إلى تعيين خدمات مرورية اللازمة أعلى المحاور التابعة للإدارة للعمل على انتظام الحركة المرورية ومنع أي تكدسات أعلى المحاور المتوقع ظهور كثافات مرورية بها خلال أيام العيد.



وتتولى إدارة نجدة الجيزة متابعة الحالة الأمنية والبلاغات على مدى الساعة والتعامل معها أيًا كان مصدرها حرصًا على حياة المواطنين، وانتشار سيارات النجدة بالشارع لتفقد الحالة الأمنية، وذلك بالاشتراك مع سيارات إغاثة وتدخل سريع تجوب الشوارع في العيد.



وتطرقت الخطة إلى الدفع بعناصر الشرطة النسائية وإمدادها بعناصر من إدارة المباحث لمنع التحرش والتصدي لأي معتدٍ ومنع أية تجاوزات خاصة بحديقة الحيوان التي تشهد ألاف الزوار وأيضا حديقة الأورمان.



ومن جانبها أعلنت إدارة الحماية المدينة الاستنفار الأمني، حيث يقوم خبراء المفرقعات بتمشيط مواقع تمركز القوات وأيضًا أماكن احتفالات المواطنين، منعا لزرع أية متفجرات أو أجسام هيكلية تثير ذعر المواطنين فيما تتولي قوات الإنقاذ النهري مراقبة الرحلات بالمتنزهات النيلية وتجوب اللنشات بنهر النيل بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية.



كما تولت مباحث التموين التفتيش على المذابح ومحلات الجزارة.