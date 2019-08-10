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رياضة

أليسون: سأعود أقوى في أسرع وقت ممكن

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:21 ص
أليسون بيكر لاعب
أليسون بيكر لاعب فريق ليفربول الإنجليزي
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تحدث الحارس البرازيلي أليسون بيكر لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام نورويتش سيتي في افتتاح مباريات بريميرليج.

وكتب أليسون عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، السبت:"أشكر الجميع على الرسائل التي تلقيتها، سأعود أقوى في أسرع وقت ممكن".

وتعرض أليسون لإصابة عضلية في مباراة ليفربول أمام نوريتش سيتي؛ الأمر الذي جعل مدرب الفريق الألماني يورجن كلوب يضطر لإجراء تغيير بخروج البرازيلي ليشارك بدلًا منه الحارس الإسباني أدريان القادم مؤخرًا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ويست هام.

كان كلوب أعلن في تصريحات عقب المباراة بأن أليسون من الصعب أن يشارك في مباراة تشيلسي المقبلة، والتي تأتي ضمن بطولة السوبر الأوروبي.

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