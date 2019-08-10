استقرار أسعار الجبس اليوم

استقرت أسعار الجبس، اليوم السبت، حيث سجل سعر جبس "القومية" 879 جنيهًا للطن، و"البلاح" 818 جنيهًا للطن، و"الدولية" 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس "المعمار" 670 جنيهًا للطن، و"مصر سيناء" 766 جنيهًا للطن.



وسجل جبس "أكسبريس" 822 جنيهًا للطن، و"السويس" 450 جنيهات للطن، بينما سجل جبس "سيناء" 820 جنيهات للطن، وسجل جبس " الدولية" 700 جنيهًا للطن، وسجل جبس " السويس" 540 جنيهًا للطن.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.