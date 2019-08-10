بريطانيا تستضيف محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في 2020

قالت الحكومة البريطانية اليوم السبت، إنها ستعقد محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ العام المقبل في مدينة جلاسجو باسكتلندا إذا نجح طلبها لاستضافة الاجتماع.



وقالت بريطانيا في يونيو إنها ستطلب استضافة المحادثات التي ستعقد في نهاية عام 2020 الذي سيبدأ فيه سريان اتفاقية باريس التاريخية المبرمة عام 2015 وعندما يتعين على الدول تقديم خطط جديدة للقيام بتخفيضات أكثر طموحا لانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.



وقالت الحكومة إن المؤتمر سيعقد في مركز المؤتمرات الاسكتلندي في تعزيز للاستثمار التجاري.



وقالت كلير بيري وزيرة الطاقة النظيفة السابقة التي ستصبح الرئيسة البريطانية للمؤتمر السادس والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي إن "جلاسجو الخيار السليم لإظهار التزام المملكة المتحدة للبيئة باعتبارها أحد أكثر المدن البريطانية البارزة بتاريخ من استضافة المناسبات الدولية البارزة".



وسيكون الاجتماع الذي يستمر أسبوعين أكبر الاجتماعات التي استضافتها بريطانيا على الإطلاق مع توقع مشاركة 30 ألف من المندوبين وزعماء الدول.